若故意撞船海巡艇早碎！周美伍：定調「撞船」涉責任歸屬

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨立委張宏陸率先詢問，會議名稱對後續影響很大對不對？周美伍說，一定會有影響，舊式責任歸屬，但我方立場很明確，就是交由第三方公正單位調查，不管是海事規定、或是檢調調查，這也是為何將這些資料交付檢調，不輕易發表言論的原因。
張宏陸問，如果故意去撞擊三無（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶，我們的海巡艇會不會受損？周美伍表示，兩邊的船都是FRP材質，若是用40節的速度撞過去，他認為會有起碼的凹痕或破洞，但是當天吊起證物時，媒體都有拍到左右舷沒有任何凹陷或破洞，只在左舷後六分之一處有一欄杆壓到的裂痕。
周美伍拿出圖片表示，海巡在第一時間初步調查，該中國籍的船長11.6米、寬2.7米、深1.85米，我方海巡船長9.6米，寬2.8米、深0.7米，不是外界所說我們海巡大船把人家撞翻。
對於當天的救援過程，周美伍說，在該船翻覆後，海巡立即投入救援，出動小艇撈出生還者，還派潛水人員下水，共有7艘船在現場執行救援，第一次撈起3個生還者後，再緊急派潛水人員下水，才把剩下的一人找到船長，「說我們沒有積極救援，我要為海巡同仁抱屈。」每一位落水者送上救護車都有錄影時間，可以證明我們有無延誤。