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若故意撞船海巡艇早碎！周美伍：定調「撞船」涉責任歸屬

▲海巡署長周美伍表示，撞船一詞涉及責任歸屬，若真有撞船早就碎掉了。（圖／截自國會頻道）
▲海巡署長周美伍表示，撞船一詞涉及責任歸屬，若真有撞船早就碎掉了。（圖／截自國會頻道）

記者邱新博／台北報導

中國籍漁船於金廈海域翻覆爭議至今仍未解，立法院內政委員會今天邀請海委會做專案報告，海委會副主委、海巡署長周美伍答詢時表示，目前海巡快艇與該漁船目前都扣押在海巡廣場中，若如中方所稱我方執法船隻高速撞擊，船應該早就碎掉了，目前相關雷達軌跡與影像都交付檢調；另外，周美伍也說，在救援過程上，當天除了傾全隊之力救人外，還加派人力救人，「說我們沒積極救援，我要為同仁叫屈。」

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立法院內政委員會今日邀請海委員主委管碧玲、副主委兼海巡署長周美伍、陸委會主委邱太三等人，針對中國快艇翻覆事件進行專題報告，並備質詢，但會前就因為會議名稱「撞船案」讓藍綠立委吵鬧了近20分鐘，後續才順利進行開會。

民進黨立委張宏陸率先詢問，會議名稱對後續影響很大對不對？周美伍說，一定會有影響，舊式責任歸屬，但我方立場很明確，就是交由第三方公正單位調查，不管是海事規定、或是檢調調查，這也是為何將這些資料交付檢調，不輕易發表言論的原因。

張宏陸問，如果故意去撞擊三無（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶，我們的海巡艇會不會受損？周美伍表示，兩邊的船都是FRP材質，若是用40節的速度撞過去，他認為會有起碼的凹痕或破洞，但是當天吊起證物時，媒體都有拍到左右舷沒有任何凹陷或破洞，只在左舷後六分之一處有一欄杆壓到的裂痕。

周美伍拿出圖片表示，海巡在第一時間初步調查，該中國籍的船長11.6米、寬2.7米、深1.85米，我方海巡船長9.6米，寬2.8米、深0.7米，不是外界所說我們海巡大船把人家撞翻。

對於當天的救援過程，周美伍說，在該船翻覆後，海巡立即投入救援，出動小艇撈出生還者，還派潛水人員下水，共有7艘船在現場執行救援，第一次撈起3個生還者後，再緊急派潛水人員下水，才把剩下的一人找到船長，「說我們沒有積極救援，我要為海巡同仁抱屈。」每一位落水者送上救護車都有錄影時間，可以證明我們有無延誤。

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