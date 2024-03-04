韓國瑜春酒誤喝威士忌！藍委質疑遭惡整 工商總會滅火：人員疏失
立法院長韓國瑜上周五晚上出席台灣工商總會春酒活動，舉杯時發現喝的是威士忌不是茶，立即皺眉轉身吐掉。藍營質疑近來有不少人刻意給韓國瑜穿小鞋。對此台灣工商總會今（4）日發布聲明致歉，指出是餐會人員疏失，會多加注意避免類似情形再度發生。
記者何哲欣／台北報導
韓國瑜前晚到工商總會春酒，致詞後 主持人請現場所有貴賓舉杯，韓國瑜喝了一口立刻皺眉，並轉頭吐掉，並狂搖頭，表明自己不喝酒，還怪主持人，「你把威士忌跟茶搞錯，我喝一大口結果是酒，因為我還空腹不好意思。」
事後引發陰謀論，國民黨立委葉元之昨在《少康戰情室》說，這件事非常詭異、誇張，韓國瑜拿到的杯子是熱的、以為是熱茶，結果竟是熱茶加威士忌，是誰在捉弄韓國瑜？網友也力挺，認為韓國被惡搞。
台灣工商總會今表示，有關日前本會春酒活動，邀請立法院長韓國瑜蒞臨活動舉杯敬酒時，現場發生茶水中誤加威士忌一事，實屬本會現場餐會人員疏失，造成院長誤飲酒水。
台灣工商總會指出，本會對此一事向韓國瑜院長致上最深的歉意。日後在活動舉辦方面，本會將會多加注意，避免類似情型再次發生。再次感謝韓國瑜院長積極關心國內工商發展環境，對於韓國瑜院長帶領國會革新，本會並代表工商業界會員表達深具信心。