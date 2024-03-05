大馬性騷擾嚴重！美國記者稱在吉隆坡街頭 30分鐘遭50人企圖襲胸
近日西班牙網紅南達在印度旅行期間遭到7名當地男子性侵事件引起全球關注。與此同時，美國記者希爾（Christine Hill）在社交平台發文指出，馬來西亞也面臨嚴重性騷擾問題。她表示曾在馬來西亞首都吉隆坡遭遇性騷擾，短短30分鐘內就有至少50名人企圖襲胸。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據馬來西亞網路媒體《The Rakyat Post》報導，希爾在南達事件曝光後在X發文，聲稱白人女性在吉隆坡街頭每2分鐘就可能遇到一名色狼。然而，這一言論引起了馬來西亞網友的不滿，有當地網友質疑她的說法，表示自己在吉隆坡居住超過30年，卻未曾經歷類似事件，也沒有看到相關報導。
希爾後來再次發文解釋，表示自己曾在吉隆坡待了8年，曾在從中央走到香格里拉酒店的路上，30分鐘內至少遇到50名男子企圖襲胸，因為經常受到騷擾，因此隨身攜帶雨傘作為防狼工具。
然而，希爾的解釋未能得到網友認同，不少人質疑她提到的路線是吉隆坡最繁忙的地段，若遇到性騷擾或雨傘攻擊，一定會引起他人注意，而且馬來西亞天氣炎熱，多數不會走路，而會騎摩托車或開車，懷疑她可能是在蹭議題熱度誇大其詞。