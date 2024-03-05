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今迎「驚蟄」節氣！6生肖旺翻了震驚百里 　第一名「天上來財」

▲ 2024「驚蟄」節氣是3月5日，未來16天裡，「6生肖」運勢最旺。（圖／取自Unsplash）
▲ 2024「驚蟄」節氣是3月5日，未來16天裡，「6生肖」運勢最旺。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

今（ 5）日節氣進入驚蟄，溫度漸升，忽冷忽熱，要小心生病。國際天星命理風水專家邱彥龍老師分析，驚蟄期間6個生肖運勢熱呼呼，屬蛇的會名利雙收，生肖羊者未來16天是發揮所長的最好時機，屬狗的事業上有神助攻，生肖牛者有正、偏財運，而屬龍者有很強的貴人運跟桃花運，屬兔者會得朋友相助。

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驚蟄節氣（3月5日至3月20日）運勢最強生肖

◾️Top6 ：兔
屬兔的朋友，這段期間事業上名氣大漲，朋友或團體間能帶給你幸運與幫助，財運時好時壞，有波動但不用太擔心，努力就好，雖然容易因煩惱家人的事情，情緒起伏大，但關關難過關關過，無需太操心。

◾️Top5 ：龍
屬龍的朋友，這段期間好好運用口才，在事業上會人見人愛，名氣與人緣飛速成長，有暗地裡的貴人相助，也有不錯的桃花運，但記得慎選。

◾️Top4 ：牛
屬牛的朋友，這段期間有無形的磁場加持，正、偏財運強，能在海外、異地、網路或高等教育領域、慈善團體或醫院得到名氣與人氣，獲得認可與支持，但與夫妻、合夥人、客戶、兄弟姊妹之間比較容易有衝突，甚至遇到軍警也要盡量低調行事。

◾️Top3 ：狗
屬狗的朋友，這段期間工作運勢很旺，會有很多好的機會與貴人出現，事業上有神助攻，又有人會投資你的工作，只要落實進行，財運雖慢，終將有收穫。桃花運也旺，但切勿介入他人感情橫刀奪愛，會有意外風險。

◾️Top2 ：羊
屬羊的朋友，這段期間是改變自我與發揮所長最好的時機，容易受到兄弟姊妹的喜愛，財運旺，人氣與名氣暴漲，盡情地把好運加好加滿，需要注意的是意外血光，可能要開刀，還有感情與情緒問題要好好處理。

◾️Top1：蛇
屬蛇的朋友，這段期間幸運值很高，容易天上來財，在朋友或團體聚會中受到大家的喜愛，有名利雙收的感覺，亦有大財運的機會，唯一需要注意的是不要與夫妻、合夥人、客戶有強烈的衝突，容易受傷或帶來嚴重的後果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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