中國今年GDP目標增長5%左右「與去年相同」　李強：絕非易事

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李強表示，今年發展主要預期目標是，國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。
李強指出，經濟增長預期目標為5%左右，考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。
李強續指，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。
《路透社》報導指出，中國去年的經濟增長目標也同樣設定為5%左右，今年初發布的經濟成長率官方數據為5.2%，不過大多仍來自政府投資推動的經濟成長，外界憂慮這樣的趨勢是否可能長期持續。
有分析師認為，今年的目標將會比去年更難實現，因為2022年受新冠疫情影響的利基效應已經消退。在房地產危機、通貨緊縮加劇、股市暴跌以及地方政府債務日益嚴重的情況下，給中國領導人帶來巨大壓力，要求做出重大政策決定，為經濟奠定長期堅實的基礎。