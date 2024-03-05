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中國今年GDP目標增長5%左右「與去年相同」　李強：絕非易事

▲中國國務院總理李強發表任內首次工作報告，將2024年的GDP增長目標定為5%左右。（圖／擷取自CCTV直播）
▲中國國務院總理李強發表任內首次工作報告，將2024年的GDP增長目標定為5%左右。（圖／擷取自CCTV直播）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國第十四屆全國人民代表大會第二次會議今（5）在北京召開，國務院總理李強發表《政府工作報告》，將2024年的GDP增長目標定為5%左右，與去年目標相似。

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第十四屆全國人民代表大會第二次會議在5日上午於人民大會堂舉行開幕會，國務院李強發表任內首份政府工作報告。北京當局向來會在該份報告中回顧過去去一年，並發布未來一年主要的經濟與社會發展目標。

李強表示，今年發展主要預期目標是，國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。

李強指出，經濟增長預期目標為5%左右，考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。

李強續指，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

《路透社》報導指出，中國去年的經濟增長目標也同樣設定為5%左右，今年初發布的經濟成長率官方數據為5.2%，不過大多仍來自政府投資推動的經濟成長，外界憂慮這樣的趨勢是否可能長期持續。

有分析師認為，今年的目標將會比去年更難實現，因為2022年受新冠疫情影響的利基效應已經消退。在房地產危機、通貨緊縮加劇、股市暴跌以及地方政府債務日益嚴重的情況下，給中國領導人帶來巨大壓力，要求做出重大政策決定，為經濟奠定長期堅實的基礎。

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