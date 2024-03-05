不再提「和平統一」！中國軍費增加7.2%　李強工作報告重申反台獨

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今年中國兩會都已舉辦記者會，不過並沒有針對台灣議題特別進行回答，這次李強的政府工作報告，是今年「兩會」期間官方首度釋出對台論述。
令人關注的是，今年的說法與去年政府工作報告的措辭有所不同。去年報告稱要「推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」。也就是「統一」前面的「和平」二字消失。
去年報告稱「兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化」，今年的報告中，以「深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉」取代。
《路透社》報導指出，此次工作刪除了先前報告的「和平統一」一詞。另據報告顯示，中國2024年的軍費支出將增加7.2%，達1.67兆人民幣（約台幣7.32兆元），與去年軍費成長率相同，但高於預期的經濟成長率，較台灣2024年國防預算6068億元新台幣高出12倍。
隨著近年來台海局勢急劇升級，鄰近國家和美國也密切關注中國的軍費支出，並提防北京當局的戰略意圖，中國軍隊的發展也備受關注。
2016年蔡英文執政後，中國政府工作報告開始強調「反對台獨」，但「和平統一」字眼仍在。2018年則增添「九二共識」。2020年「和平」兩字消失。當時有評論認為，「和平」二字消失，基本上意味著北京要保持所有「統一」的選項，雖然和平統一的機會持續縮小。