影／美女海關帶路越南機場！胡志明機場檢查與台灣不一樣
近年來泰國和越南成為台灣旅客最愛前往度假的國家之一，因此越來越多往返越南的台灣旅客會搜尋越南胡志明機場的指南。外派到越南工作的網紅越南強尼，近期回台灣時，順便讓越南海關人員當導遊，為大家導覽胡志明新山一機場，他更指出越南海關檢查和台灣有些微差異，同時介紹機場販售美味河粉的餐廳，大家前往胡志明旅遊時都可以多注意。
國際中心賴正琳／綜合報導
影片一開始，越南強尼和免稅店人員及美女海關專員Linh前往機場的河粉餐廳覓食，並大讚該餐廳十分好吃，價格也會比入關後免稅品區附近的餐廳便宜。與台灣機場檢查不同，胡志明機場的檢查十分嚴格，旅客需要脫掉鞋子、脫掉皮帶、脫掉手錶並清空口袋，因為台灣的機場檢查不需要脫掉鞋子，所以去胡志明機場時要多注意。
通過海關安檢後，越南強尼去拜訪在免稅品店上班的好友，接著他帶大家去看「睡覺區域」，只要付費都可以入內使用，目前價格是一小時為7美元，位置在Gate27方向走到底，房間內有水、濕紙巾和充電插座可供顧客使用。
網紅越南強尼畢業於國立台北大學，在越南已7年，正在享受外派生活。深耕越南多年，他的youtube頻道目前正在做越南胡志明市，河內等各處旅遊、經濟、不動產、股票投資、外派工作分享，想看更多精彩影片都可以到他的頻道。
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