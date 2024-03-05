中國海警船闖東部海域24海哩未因應？海巡：廣播後駛離海域
媒體報導，中共3艘海警船於上（2）月27日直接進犯我東部海域鄰接區24海哩，當下卻沒有海巡艇前往監控，國防部緊急派出寧陽號飛彈巡防艦前往應處。對此，海巡署今日澄清表示，發現中國海警船後派遣南投艦前往預置應處，經實施廣播要求航離後，海警船陸續駛離我方海域。
記者呂炯昌／台北報導
立院院會今日持續對行政院院長陳建仁提出施政方針及施政報告繼續質詢，國防部長邱國正上午受訪被問到中共海警船疑似闖入東部海域，我方派出飛彈巡防艦監控，打破海巡管海警慣例、國防部管共軍軍艦的情況？邱國正表示，不論是在台灣海峽或是東岸，固定船艦都在巡弋，遇到狀況在航機、在航艦都會處理，但並沒有跨越的情事。邱國正強調，就事論事，不幫任何人講話，沒有跨越的事情，目前保持正常的偵巡。
針對媒體報導「中共3海警船進犯我24浬 海巡無暇顧及！國軍派巡防艦支援惹議」，海巡署下午發布新聞稿表示，2月27日1550時運用監控系統發現東部外海有3艘不明目標編隊航行，經與海軍艦戰中心核對，確認「海警2303、2304及2305」等3艘於花蓮港東方53浬(限制水域外25浬)往北航行中。
海巡署指出，立即通報艦隊分署派遣台日海域「南投艦」前往預置應處，亦通報海軍艦戰中心請附近巡弋之海軍寧陽艦協處。22時「南投艦」發現該3艘海警船於彭佳嶼東南東方26浬，疑似閃避海面漁網而駛入限制水域，經實施廣播要求航離後，海警船陸續駛離我方海域。
海巡署強調，本案均全程掌握，並派遣任務艦應處，並非報導所述「海巡全無艦艇對應」，特此澄清。