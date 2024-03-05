桃機歲修引民怨！王鴻薇轟管理出問題：政治酬庸「外行領導內行」

王鴻薇說，桃園機場歲修造成「大塞機」，除了引起民怨，更讓人重新檢視桃園機場到底發生什麼事，事實上桃園機場最大的問題，就是民進黨政治酬庸，上層不專業的管理，嚴重影響到桃機整體的公司治理，桃園機場原本2019年是13名，當年是最佳成績，2022年下滑到67名， 2023年排名又下滑到82名，成績慘不忍睹，丟盡國家門面。
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王鴻薇補充，陳情書信點名的其中一位，就是目前擔任桃園機場公司研究員的羅碧霞，鄭文燦桃園市長任內，他囊括了桃園市文化基金會執行長、桃園航空城副總等官位，之前更是媒體新頭殼的社長，而他現職酬庸的研究員職位，等同處長月薪高達9萬，另一位則是羅崴駿，過去擔任鄭文燦時期勞動局專委，也是許多工務局標案評選委員，敗選後在桃園機場人力資源處，月薪也有將近七萬，整個桃園機場由上到下都是鄭文燦的人，外行領導內行，基層士氣怎麼會好？心裡怎麼會平衡？員工當然嚥不下這口氣，到底還要讓這些人還要待多久？
林思銘說，連要排定歲修時間都可以出現紕漏，導致國內外旅客航班大亂，民怨四起，桃機公司跟交通部螺絲鬆了，直言「扯到爆」，對歲修一點規畫調節都沒有，造成這樣的問題，難道不是人為造成的疏忽，桃機在年度最佳機場評比中，從2019年第13名到2023年第82名，短短四年下降69名，桃機管理出現很大問題。
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷也說，全世界機場都有跑道歲修，但大家都沒有大規模塞機，只有台灣有這種問題；近年桃機排名節節下滑，從全球13名掉到82名，管理階層到底發生什麼事？桃機公司是不是只剩下酬庸功能？要求機場公司與交通部要有官員負起政治責任。