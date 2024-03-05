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桃機歲修引民怨！王鴻薇轟管理出問題：政治酬庸「外行領導內行」

▲國民黨立委王鴻薇更點名行政院副院長鄭文燦，只剩人事酬庸、染指桃機公司人事。（圖／國民黨提供）
▲國民黨立委王鴻薇更點名行政院副院長鄭文燦，只剩人事酬庸、染指桃機公司人事。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

桃園機場跑道歲修，航班延宕大塞機引發民怨。對此，國民黨立法院黨團今（5）日召開記者會，國民黨立委王鴻薇揭行政院副院長鄭文燦於去年九合一敗選後，強力安插人馬入桃機「外行領導內行」，是桃機每況愈下主因；國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘則說，連要排定歲修時間都可以出現紕漏，桃機公司跟交通部螺絲鬆了，直言「扯到爆」。

王鴻薇說，桃園機場歲修造成「大塞機」，除了引起民怨，更讓人重新檢視桃園機場到底發生什麼事，事實上桃園機場最大的問題，就是民進黨政治酬庸，上層不專業的管理，嚴重影響到桃機整體的公司治理，桃園機場原本2019年是13名，當年是最佳成績，2022年下滑到67名， 2023年排名又下滑到82名，成績慘不忍睹，丟盡國家門面。

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王鴻薇更揭露，事實上過去被拔官的桃園機場董事長王明德，就是鄭文燦桃園市的副市長，在任期間甚至發生大範圍機場停電，最後因第三航廈無能下台，而現任楊偉甫專業是土木水利、並非航空，也是典型的酬庸，今天會出這種包，更是不讓人意外，其實在選前，我就接獲桃園機場基層員工的陳情信，信中更是直指鄭文燦等綠營大量安插人馬在桃園機場公司，九合一大選敗後，桃機內部就受到壓力，要求開兩高缺，條件還必須薪資七萬元以上管理師等級，吃相難看。

王鴻薇補充，陳情書信點名的其中一位，就是目前擔任桃園機場公司研究員的羅碧霞，鄭文燦桃園市長任內，他囊括了桃園市文化基金會執行長、桃園航空城副總等官位，之前更是媒體新頭殼的社長，而他現職酬庸的研究員職位，等同處長月薪高達9萬，另一位則是羅崴駿，過去擔任鄭文燦時期勞動局專委，也是許多工務局標案評選委員，敗選後在桃園機場人力資源處，月薪也有將近七萬，整個桃園機場由上到下都是鄭文燦的人，外行領導內行，基層士氣怎麼會好？心裡怎麼會平衡？員工當然嚥不下這口氣，到底還要讓這些人還要待多久？

林思銘說，連要排定歲修時間都可以出現紕漏，導致國內外旅客航班大亂，民怨四起，桃機公司跟交通部螺絲鬆了，直言「扯到爆」，對歲修一點規畫調節都沒有，造成這樣的問題，難道不是人為造成的疏忽，桃機在年度最佳機場評比中，從2019年第13名到2023年第82名，短短四年下降69名，桃機管理出現很大問題。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷也說，全世界機場都有跑道歲修，但大家都沒有大規模塞機，只有台灣有這種問題；近年桃機排名節節下滑，從全球13名掉到82名，管理階層到底發生什麼事？桃機公司是不是只剩下酬庸功能？要求機場公司與交通部要有官員負起政治責任。

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