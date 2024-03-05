數據、政策不明朗！股市「跌多非利多」　高盛警告：不要投資中國

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拉赫馬尼表示，「我們的觀點是，不要在中國投資」。
拉赫馬尼解釋，有幾項決定性的理由，包括包括對未來十年中國經濟穩步放緩的預期。她表示，迄今為止，中國面臨包含房地產市場、基礎設施和出口這三大經濟成長支柱疲軟。
此外，中國的政策制定缺乏明確性，目前尚不清楚長期政策的總體大方向是什麼，「政策的不確定性通常會對股市造成一定程度的影響。」
再加上經濟數據參差不齊，這三大理由都加劇了對中國投資的擔憂。拉赫馬尼指出，即使在過去一年強調了所謂的訊息安全的重要性，限制訊息從中國流出，中國國家統計局也一度暫停公布青年失業率數據數月。加上4日北京又宣布，中國總理將終止數十年來在重要會議上舉行年度記者會的傳統。
拉赫馬尼表示，「數據並不明確。我們確實無法很好地把握去年或今年的增長情況。」
在地緣政治緊張局勢升級之際，因對中國內需的擔憂，滬深300指數1月份跌至五年低點。在中國監管機構出手，祭出嚴厲的遏制拋售以及「國家隊」入場買進後，中國股市才出現微弱反彈。
拉赫馬尼認為，北京當局可能會出台一些短期刺激措施，但中國房地產行業尚未見底。她強調，因為中國沒有透明的數據，所以他們不清楚中國去年的真實經濟增長情況或今年的增長情況。
她進一步表示，雖然中國正式公佈了2023年的成長率超過5%，「但大多數人認為這不是真正的成長數字，實際上要弱得多。」
最後她總結表示，「我們目前不建議客戶投資中國。」