台股收盤創高AI夯！15檔台股ETF「發積比重」逾40%　揚升動能受惠

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本周全球金融市場關注焦點包括各國主要指數突破關鍵心理價位，包括：美國費城半導體指數挑戰5,000點，日經指數勇闖4萬點，台股於4日收盤也站上1萬9,000點之上。曾萬勝說明，3月份財報影響淡化、產業消息進入淡季，市場更關注資金動能變化，3、4月份逢多檔台股ETF追蹤指數定期審核及成份股調節，加上市場多檔新ETF準備募集進場，皆可望挹注台股資金量能，對於原已掛牌上市交易的台股ETF，亦可望受惠資金動能。
台股ETF市場競爭激烈，這波AI股價上揚亦帶動各檔ETF的亮麗表現，目前共有15檔台股ETF合計納入兩大AI概念股台積電、聯發科技比重超過40%，在這波股價上揚中持續受惠，像是0052占比超過6成最多，0050、006208、0053兩檔占比也超過50%。另外還有0057、006203、00904、00728、00935、00692、00881、00690、00891、00901、00923占比超過4成。
其中，第一金工業30ETF（00728）追蹤投資臺灣工業精英30指數投資，2月底投資產業6成以上持股為半導體股，基金主要成份股受惠AI科技終端應用的全面崛起，AI晶片大廠輝達業績、獲利、股價強勢上揚，基金前兩大持股台積電（28.95%）、聯發科（18.44%）等，年初至今股價表現也一路強勢上攻，截至3月1日合計台股兩大AI神股比重近48%。Cmoney資料統計至4日止，兩檔個股的漲幅分別高達22%與13%，更超越台股大盤指數年初至今上漲7.67%，挹注基金主要成份股表現。
第一金工業30 ETF（00728）主要投資大型權值、藍籌股，是近期台股強漲的主要受惠標的，第一金投信指出，臺灣工業精英30指數主要持股涵蓋近期AI概念重要投資標的，AI終端應用層面持續擴大趨勢下，台灣半導體產業仍然是全球AI產業發展的最大受惠者，趨勢行情仍可望跟隨AI的新3C商用化推廣持續受惠，第一金投信建議，台股ETF操作宜採取定期定額長線持有投資，以掌握AI長線投資紅利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。