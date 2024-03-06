台股午盤再創高！站上19510點 散熱4檔飆漲停、2檔進千金股
市場引發美國科技股是否過度繁榮的疑慮，美股主要指數昨（5）日皆走跌，跌幅1到2%。台北股市今（6）日也開低，早盤跌140點，來到19246點，跌幅0.6%，但早上9點半過後指數逐漸向上，拉抬到盤上的位置。午盤台股漲130點，來到19510點附近再創盤中新高，台積電開盤回檔但隨後跌幅縮小到平盤附近。而今日亮點在散熱族群，包括雙鴻、曜越、泰碩、元山全都飆漲停鎖住。而弘塑與健策分別搶進第16、第17檔千金股。
記者許家禎／台北報導
權值王台積電今日早盤一度跌13元，來到717元，跌幅1.6%，但隨後跌幅縮小，午盤來到平盤730元附近。聯發科早盤回檔1%以上，但隨後黑翻紅，午盤來到今日最高點1195元，漲幅3%以上。另外，大立光也漲1%以上強勢走高。AI指標股緯創漲多拉回，今午盤跌1%，英業達小跌、廣達與緯穎小漲。
今日盤面焦點為散熱族群氣勢如虹，包括雙鴻、曜越、泰碩、元山都飆上漲停，奇鋐也漲逾7%。機殼股也不俗，股首利、晟銘電漲幅8到9%。重電的東元、華城漲1到2%。PCB富喬與燿華在漲停上下，楠梓電漲逾5%。IC封裝測試的志聖、京元電、中探針漲3到5%，表現強勢。弘塑與健策分別搶進第16、第17檔千金股，最高來到1075元與1030元。