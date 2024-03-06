朱立倫砍鐵票部隊黃復興黨部！年輕立委都叫好：軍人朋友別太擔心
國民黨主席朱立倫進行大規模黨務組織改造，大刀一揮將把被稱為國民黨「鐵票部隊」的黃復興黨部裁併入一般黨部。對此，國民黨立委徐巧芯認為，如果能夠把整個黨組織改得更加扁平化，對黨部的負擔就會比較小，未來國民黨立委在國會還是會扮演好角色；國民黨立委黃健豪則說，這是很正常的過程。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯受訪時指出，儘管今年後，這四年來的補助款會多一些，可是還是會入不敷出，如果能夠把整個黨組織改得更加扁平化，對黨部的負擔就會比較小，認為朱立倫作法不是哪個黨部重要或不重要、要裁撤或不裁撤，而是盡可能讓整個國民黨組織扁平化，減低開銷，從此角度來講，國民黨的大家都是很能夠支持的。
徐巧芯喊話軍人，未來在軍系或包含軍人權益，不會因為黨組織改組就不重視，針對軍公教權益，國民黨立委在國會還是會扮演好角色，替大家爭取，好好監督政府，「這點所有軍人朋友不需太過擔心」。
黃健豪則說，國民黨經過多次組織改造，過去有很多特殊黨部，只是黃復興黨部到現在都還存在，這次做組織改造、扁平化，這是很正常的過程，不會因為特殊黨部消失，對於特定行業、族群的議題關心就減少，可能轉為內部相關部門。黃復興黨部或許未來名稱上不存在，但是實質上，在各部門還是會有相關業務存在。