生產鏈都被污染！蘇丹紅擴大抽驗8日完成 林金富：難保市場乾淨
近期全台爆發蘇丹紅危機，自中國輸入的15批辣椒粉產品含有具潛在致癌性的工業染料「蘇丹紅」，引發民眾不安，衛福部食藥署與地方衛生局日前進行擴大抽驗，副署長林金富表示，最後5批的檢驗結果預計8日出爐，但也難確保後市場完全乾淨，仍會與地方衛生局合作、繼續在稽查上努力。
記者林志怡／台北報導
日前地方衛生局於稽查時發現，保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，食藥署今起也設置專區、對外公開批號資料。
林金富說明，除地方政府衛生局前所公布「保欣企業有限公司」4批辣椒粉檢出蘇丹色素外，署方及地方政府衛生局自2024年2月21日起針對21家禁止輸臺的中國辣椒粉出口商／製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中43批檢驗結果符合規定，11批檢出蘇丹色素與規定不符，5批檢驗中。
對於擴大檢驗實行情況，林金富表示，最後5批預計3月8日會有結果，而食藥署是從2023年12月11日對中國辣椒粉產品進行100%逐批查驗，雖就此前進口前的後市場原料與相關產品進行擴大抽驗，但也無法保證到時候後市場的辣椒粉就百分之百沒有問題，食藥署也不敢這樣打包票，仍會在稽查上持續努力。