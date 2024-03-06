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內幕／砍黃復興讓KMT正常化！幕僚勸緩緩　朱立倫霸氣反問1句話

▲國民黨主席朱立倫大刀闊斧，決定整併黃復興黨部，讓國民黨正常化。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫大刀闊斧，決定整併黃復興黨部，讓國民黨正常化。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨2024年總統大選敗選，國民黨主席朱立倫改革第一刀就是整併有「黨中黨」之稱的黃復興黨部。黃復興的沉痾存在已久，但因是國民黨鐵票部隊，但凡有意爭取大位的人都不敢隨意揮刀。朱立倫核心幕僚也曾一度勸朱是否要緩緩、找更適當的時機，否則勢必會衝擊黨主席連任之路，朱立倫當時轉頭只回一句話「難道這樣就不改革了嗎？」

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據了解，朱立倫在今年1月13日國民黨總統敗選後，就開始思考要進行黃復興黨部的改革，基於3點理由，第一，社群化的世代已經來臨，連一般黨部的架構都已經不足以因應快速變化的世代，更何況是黃復興黨部。

第二，像黃復興這樣的特種部隊，本來就不適合現代化的政黨，黨中黨的架構，更不利於政黨扁平化發展，第三，他想做的，從來不是要消滅黃復興，而是將黃復興整併入一般黨部，資源整合，共同作戰。

國民黨內過去一直都有檢討黃復興去留的討論，但因為黃復興黨部動員力、凝聚力強，被視為國民黨的鐵票部隊，但凡有意在政壇更上一層樓的政治人物，都不敢輕易處理黃復興黨部的問題，以至於過去改革總是「雷聲大雨點小」。

朱立倫在2月中決定整併黃復興黨部後，核心幕僚也十分擔心，進而勸朱立倫是否要再緩緩、找個更適當的時機，也提醒應考量自己連任黨主席之路，但核心幕僚轉述，當時朱立倫轉頭只回了一句話「難道這樣就不改革？」讓幕僚體認到了朱立倫的決心。

據了解，連任黨主席與否根本不是朱立倫首要關切的事情，因為若國民黨不大刀闊斧的改革，如何面對2026年、2028年的選舉？新的時代已經來臨，如果國民黨不加速改革，成為正常化的政黨，在選舉中永遠無法得到選民的青睞。

對朱立倫而言，黨職一點都不重要，重要的是社會對於國民黨的期待，以及歷史對他的評價，也正因為如此，朱立倫才敢做過去黨主席想做卻不敢做的事。

在核心幕僚了解朱立倫的立場與態度後，隨即找了黃復興主委季麟連跟張大鈞深談，主要幹部了解黃復興需要改變的時刻到了，朱立倫也向他們承諾，會將「黃復興」3字保留作為精神象徵，只是在黨部功能和運作上回到正軌。

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