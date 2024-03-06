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寇乃馨演講一半痛哭！自爆當年「遭名製作人悔婚」　當事人說話了

▲寇乃馨演講一半痛哭，爆料當年被名製作人悔婚。（圖／寇乃馨提供）
▲寇乃馨演講一半痛哭，爆料當年被名製作人悔婚。（圖／寇乃馨提供）

記者楊穎軒／綜合報導

知名主持人寇乃馨形象知性、口才伶俐，有「尾牙天后」、「活動女王」封號，她昨（5）日參加春酒，以「沒有不可能的祕訣」為題演講，自爆年輕時追求者眾多，大學一次和4名男性交往，直到某製作人出現才擄獲她的心，兩人論及婚嫁，怎料，對方訂婚後突然悔婚，她整個人崩潰，講到激動處淚灑現場，對此，該前男友向寇乃馨喊話：「就不用再糾結了！」

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寇乃馨回憶，唸北一女、台大時異性緣很好，大學有4位男朋友，每個人各有功能，且都相處得很好，她生日時5人一起吃飯，男友們還會協調要送什麼禮物，自己被當公主捧在手掌心，「我被寵到不知蝦子有殼，葡萄有皮，這4人把我養廢了，大學4年我被養成一個公主」，畢業後，一名節目製作人請另外4人吃飯，「他說謝謝你們照顧乃馨，從此我就只有他這一個男友。」

▲▼寇乃馨北一女學生照曝光。（圖／翻攝自寇乃馨臉書）
▲寇乃馨學生時期甜美、清秀，追求者眾。（圖／翻攝自寇乃馨臉書）
交往5年，該製作人帶她進演藝圈，照顧她爸媽，讓寇乃馨動念託付終身，兩人舉行求婚、訂婚儀式，豈料，男方卻在訂婚宴上消失，完全失聯，留下她難堪地面對媒體追問，「他很絕，我收到他寫的一封信，信中說『乃馨，我累了，我過妳想要的人生，妳只是想要我對妳的好。』」稱寇乃馨不是真的愛他，不想要過她的人生，單方面分手。

一路順遂的寇乃馨大受打擊，直言當時覺得不想活了，「我吃什麼吐什麼，嚇壞了，天天哭，躺床上不想醒來，記者打電話來，還問我要不要參加落跑新娘首映會，也有人說我公主病，這件事不只丟臉，也讓我不知道該相信什麼！」說到傷心處一度淚崩，老公黃國倫則在台下聽得入神。

對於寇乃馨重提被逃婚的不堪往事，並稱分手後雙方很難在演藝圈碰到，這名當年為知名製作人、現在是電視台主管的舊愛回應：「這個都是很久以前的事了，當年並沒有封殺她，現在她跟黃國倫結婚，很幸福，我也是祝福他們，就不用再糾結了！」

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