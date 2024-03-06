寇乃馨演講一半痛哭！自爆當年「遭名製作人悔婚」　當事人說話了

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交往5年，該製作人帶她進演藝圈，照顧她爸媽，讓寇乃馨動念託付終身，兩人舉行求婚、訂婚儀式，豈料，男方卻在訂婚宴上消失，完全失聯，留下她難堪地面對媒體追問，「他很絕，我收到他寫的一封信，信中說『乃馨，我累了，我過妳想要的人生，妳只是想要我對妳的好。』」稱寇乃馨不是真的愛他，不想要過她的人生，單方面分手。
一路順遂的寇乃馨大受打擊，直言當時覺得不想活了，「我吃什麼吐什麼，嚇壞了，天天哭，躺床上不想醒來，記者打電話來，還問我要不要參加落跑新娘首映會，也有人說我公主病，這件事不只丟臉，也讓我不知道該相信什麼！」說到傷心處一度淚崩，老公黃國倫則在台下聽得入神。
對於寇乃馨重提被逃婚的不堪往事，並稱分手後雙方很難在演藝圈碰到，這名當年為知名製作人、現在是電視台主管的舊愛回應：「這個都是很久以前的事了，當年並沒有封殺她，現在她跟黃國倫結婚，很幸福，我也是祝福他們，就不用再糾結了！」
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