重申「沒裁撤任何黃復興黨工」！李彥秀：不會把大家當作塑膠
國民黨主席朱立倫今（6）日在中常會上，正式宣布黨部改組，包含整併成立青年數位部，以及將黃復興黨部併入地方黨部，成立特有「軍人服務工作委員會」，外界憂心黃復興黨部被消失。對此，文傳會主委李彥秀重申，沒有裁撤任何黃復興黨工，只是回到組發會底下，「國民黨從來沒有把民眾或支持者當做理所當然 ，也不會把大家當作塑膠」。
記者林怡昕／台北報導
國民黨進行大規模黨務組織改造，大刀一揮將把被稱為國民黨「鐵票部隊」的黃復興黨部裁併入一般黨部，另一項改革，就是將青年事務委員會將整併為「青年數位部（KMT Studio）」，邀請年輕立委葛如鈞當召集人，廖偉翔擔任主任，至於黃復興黨，將成立特有「軍人服務工作委員會」，簡稱黃復興工作委員會，並在組發會下有「退伍軍人部」。
對此，李彥秀解釋，「軍人服務工作委員會」是對於主要的過去黃復興長輩們，主要的照顧不會減少，黃復興的所有幹部們一位都不會減少，調整之後希望能夠做更多的服務，把所有地方組織整合。
至於黃復興黨部副主委羅睿達稱，時機點和方向不對，直言「朱立倫傷老兵心應辭主席」？李彥秀強調，會做更多內部溝通，「我再一次強調黃復興沒有裁撤，我們有黃復興的工作委員會，我們也有退伍軍人服務的相關的部會在組發會底下，所以我們沒有任何一個幹部是裁撤掉的。」
李彥秀強調， 國民黨從來沒有把民眾或支持者當做理所當然，「也不會把大家當作塑膠」，所以主席才再一次強調，沒有裁撤任何一位黃復興的黨工主要幹部，只是回到組發會底下，跟組發會一起共同努力。