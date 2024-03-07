全球空汙最嚴重城市！越南河內霧霾籠罩 揭露空污主因
越南河內從3日起再度成為全球空污最嚴重的城市，灰黑色的霧霾讓人伸手不見五指，這波空污預計將長達至少一週，而專家指出造成空污的主因是路上大量汽機車和工廠排放的廢氣。
國際中心賴正琳／綜合報導
由於越南尚未有健全且普及的捷運或地鐵，民眾普遍通勤的交通方式是汽車、公車或機車，根據世界銀行2021年的報告，河內註冊的汽機車數量約800萬台，排放的懸浮微粒占了河內空汙比例的30%，另外30%的污染則來自工業排放，其他污染源還有市內工地眾多所造成的粉塵和焚燒垃圾的廢氣。
河內市自去年11月入秋之後，空氣品質指標（AQI）經常超過150、觸及「不健康」的狀態，甚至衝破200達到「非常不健康」程度。每次空汙壓境，醫院就會出現大量咳嗽和呼吸困難的患者，求診人數最高曾因此多出50%。
除了鼻竇炎患者增多，長期待在戶外長達八至十二小時的外送員更是苦不堪言，除了戴著口罩，還得時不時擦拭口鼻。巨大的霧霾甚至在二月時影響河內機場起飛和降落的飛機，讓許多航班因此誤點。
儘管河內市政府近年來開始投入發展電動公車並將工廠遷到郊外，污染源卻遲遲無法獲得妥善控管。每次出現嚴重的空氣污染，民眾只能祈禱颳大風或下幾場大雨，才能解除霧霾的籠罩。