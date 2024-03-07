拒為蘇丹紅道歉！薛瑞元：1個月內查完　尊重營養午餐停用辣椒粉

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然而，相關疑慮已引起民眾不安，新北市教育局昨日開第一槍、要求轄區內的教育單位暫停供應使用到辣椒粉、咖哩粉等調味的營養午餐品項3個月，桃園市、基隆市等陸續跟進，新竹縣等10縣市則要求禁用到食安危機解除為止。
各界批評中央把關不利、造成這次的食安危機，以至於地方需要暫緩營養午餐使用辣椒粉等原料，薛瑞元今日出席立法院衛環委員會前、接受媒體聯訪表示，國人吃辣的習慣相當普遍，若當初一查出違禁的蘇丹紅，立刻就全面禁止辣椒粉原料進口，是不合理的做法。
薛瑞元說，如果當初邊境一檢出蘇丹紅、立刻就全面停止辣椒粉進口，而非逐步調高抽驗比例，查到不合格就退運、銷毀，國內的辣椒粉供應將不足以供應民眾的需求、造成市場短缺，民眾的不方便性馬上就會出來。
此外，薛瑞元強調，事件爆發後，相關單位循線往第二層的廠商調查，希望藉此找出有問題的批號，但過程中仍要經過檢驗確認，如果是合格的原料還是要讓廠商繼續使用，整起事件時間拖比較長，原因就在這個地方。
但薛瑞元坦言，一小撮辣椒粉就能做很多的食品，所以查扣量、封存量會越來越多，至於各縣市營養午餐暫停使用辣椒粉、咖哩粉等措施，衛福部尊重地方政府的處理方式。
然而，國民黨立委陳菁徽質詢時指出，食藥署稱「無法確保市場完全乾淨」等言論，已經引爆家長群組的不安，詢問薛瑞元是否要為蘇丹紅相關事件道歉？
薛瑞元則強調，國內國人吃辣習慣普遍，無法壹下子把所有辣椒粉禁掉，中國進口的佔80%、這次出問題的21家占比更達50%以上，不可能一開始就全部停止進口，「這跟道歉沒什麼關係，因為我們努力、盡力來做了。」
國民黨立委邱鎮軍則質疑，食藥署稱「無法確保市場完全乾淨」，並強調有持續清查，但這樣下去實在等太久，衛福部是否預估何時能清查完成？薛瑞元則表示，會一直往下查、從原料、第二層加工，到第三層零售，會在1個月內完成。