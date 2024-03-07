國民黨掰了黃復興黨部！郭正亮：明年盧秀燕若選黨主席 一定贏！
國民黨主席朱立倫推動組織改造，將深藍鐵桿黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，引發黨內反彈。前立委郭正亮說，這個改革有必要，黃復興雖然動員能力強，但總選票的比例不高，讓區域立委跟縣市長加入權力核心，這才是正常的政黨。不過郭正亮也說，不論有沒有黃復興黨部，目前黨內都較支持台中市長盧秀燕，若盧秀燕明天參選黨主席，最後一定會贏。
記者何哲欣／台北報導
郭正亮在網路政論節目《下班瀚你聊》中提到，2028年大選，他推測，盧秀燕應該會投入選戰，但新北市長侯友宜年紀太大，應該不會選，台北市長蔣萬安也應該不會，反而是盧秀燕年紀適中，也已經卸任市長所以沒有落跑的問題。
至於國民黨未來的布局，因現任主席朱立倫的任期，明年10月就會屆滿，明年初黨魁選舉應就會啟動，郭正亮說，國民黨現階段比較傾向支持盧秀燕，所以不管是改革或是未來可能選總統的期望值，盧秀燕都贏過朱立倫，國民黨和民進黨都有一個共同特質，希望趕快確立唯一的領導中心，所以明年選黨主席，也是看誰最有機會選2028。
盧秀燕若選黨主席，未來藍白會維持怎樣的關係？郭正亮說，前立委蔡壁如現在已經是台中市政府顧問，未來藍白間，有中間的溝通「橋梁」，溝通不會有問題。