影／中國風越南妹幫洗頭！體驗越式美容院 網紅問：合法嗎
長年外派在越南工作的強尼，本次要帶大家體驗絕對合法且正統的越式洗頭，因為越南的美容院往往會提供多樣化的服務，例如洗頭、按摩、耳燭、護膚和做臉等等，且遍佈越南各地，來越南的朋友們一定要來體驗一下。
國際中心賴正琳／綜合報導
影片一開始，越南強尼還認真地製作記分板，因為他剛好在進行同一家美容院為期四天的「辣妹洗頭評比」，依據美貌、按摩、洗頭技術和感覺評分，十分有趣。有著中國風美貌的辣妹是評比中最後一名登場的美容師，她一開始先幫強尼擦拭手腳，越南強尼稱讚她的手法幹練又俐落，接著按摩臉部，然後幫忙刮鬍子、修剪鼻毛，敷上面膜後又進行耳燭，看來這名美女還會多種美容技能。
完成護膚和調理後，辣妹甚至也會按摩，完成全身按摩後，辣妹也幫越南強尼拉筋，雖然跟越南強尼相比，辣妹的身型十分嬌小，但力道十足，是名專業的美容從業人員。完成上述所有美容項目，辣妹才正式進入洗頭髮的環節。
最後越南強尼也介紹這家美容院是「VIP帝皇美容院」，位於越南胡志明市第一郡，有來胡志明玩時，都可以前來體驗。深耕越南多年，越南強尼的youtube頻道目前正在做越南胡志明市，河內等各處旅遊、經濟、不動產、股票投資、外派工作分享，想看更多精彩影片都可以到他的頻道。
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