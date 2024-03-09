縮短陸配入籍年限／陸配依親家屬帶病用健保？消基會：應研議嚴管
近期在野黨喊出縮短陸配入籍年限、從6年改為4年，但醫界擔憂此舉恐使其直系親屬依親來台、加重健保負擔，公衛專家更擔憂，陸配直系親屬依親來台後使用健保，存在道德危害與逆選擇問題。消基會董事長吳榮達接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，健保應嚴格管控帶病投保的情況。
記者林志怡／台北報導
針對陸配的直系血親依親來台加入健保，台大公衛教授陳秀熙指出，相關措施存在「讓需求創造需求」的風險，且可能產生保險中的「道德危害」疑慮，且可能把比較嚴重的病人吸引來台，在台灣醫療人力缺乏、醫院關床因應三班護病比、健保本身體質不佳等問題下，需要非常注意。
吳榮達則對《NOWnews今日新聞》表示，從以往的健保收支狀況來看，光就陸配來說，沒有不平衡狀況，至於依親方面則有非常嚴格的限制，就整體來說應該對健保財務影響不大，不過實際上還是要看數據。
吳榮達也提到，先前各界也曾經擔憂，旅外國人使用健保資源會造成「繳少用多」的情況，但實際檢視相關停復保措施是否造成健保收支不平衡，根據健保署提供的數據，實際上還是正數、並非負數，並沒有一般想像的收支不平衡，因此陸配的直系親屬依親來台後，有沒有造成收支不平衡、繳少用多，還是要看數字。
至於公衛專家所擔憂的公平性問題，吳榮達說，對於帶病投保的情況，健保署應該做嚴格管控，就跟一般保險有時候會被拒保的考量類似，未來應該要做比較嚴格限制從這方面考量會比較好。