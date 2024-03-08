北市府女科員涉毒！被停職仍可「領半薪」超爽 恐面臨記過免職
於台北市政府社會局任職的劉姓女科員，涉與周姓男友販賣大麻，還選在市府的洽公區面交毒品，大膽行徑驚呆眾人，劉女被檢警拘提偵辦。7日下午，社會局召開考績委員會，劉女未出席，考績會決定先予停職處分，不過停職期間仍可領半薪，預計15日再召開考績會，屆時若劉女仍未出席陳述理由，將面臨兩大過免職處分。
記者林盈君／綜合報導
據了解，劉女因請假未出席考績會，也未委派律師參加，社會局長姚淑文表示，為給當事人合理的時間陳述，7天之後將再度召開考績會，同時也將現有證據，依照公務員懲戒法等規範，報請懲戒法院處理，並先停止該員職務。不過，若劉女下次未出席考績會，將依考績會最終結果辦理，恐面臨兩大過免職處分。
對此，台北市長蔣萬安指出，市府員工涉毒讓人震驚，已要求政風處、人事處及社會局等單位，全面檢視並提出精進方案，且嚴懲絕不寬貸。
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