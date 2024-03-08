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北市府女科員涉毒！被停職仍可「領半薪」超爽　恐面臨記過免職

▲於台北市政府社會局任職的劉姓女科員，涉與周姓男友販賣大麻，還選在北市府的洽公區面交毒品，被檢警拘提偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲於台北市政府社會局任職的劉姓女科員，涉與周姓男友販賣大麻，還選在北市府的洽公區面交毒品，被檢警拘提偵辦。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

於台北市政府社會局任職的劉姓女科員，涉與周姓男友販賣大麻，還選在市府的洽公區面交毒品，大膽行徑驚呆眾人，劉女被檢警拘提偵辦。7日下午，社會局召開考績委員會，劉女未出席，考績會決定先予停職處分，不過停職期間仍可領半薪，預計15日再召開考績會，屆時若劉女仍未出席陳述理由，將面臨兩大過免職處分。

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據了解，劉女因請假未出席考績會，也未委派律師參加，社會局長姚淑文表示，為給當事人合理的時間陳述，7天之後將再度召開考績會，同時也將現有證據，依照公務員懲戒法等規範，報請懲戒法院處理，並先停止該員職務。不過，若劉女下次未出席考績會，將依考績會最終結果辦理，恐面臨兩大過免職處分。

對此，台北市長蔣萬安指出，市府員工涉毒讓人震驚，已要求政風處、人事處及社會局等單位，全面檢視並提出精進方案，且嚴懲絕不寬貸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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