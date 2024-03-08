▲苗栗美食｜6家不能錯過的苗栗市美食推薦，最有客家味的麻辣火鍋店，帶你秒回那個人情味濃郁的懷舊年代。

我是廣告 請繼續往下閱讀
苗栗火旁龍是源於苗栗地區的迎龍慶典而演變而來，是一個相當熱鬧又刺激的元宵迎新年慶典，之後更將舞龍神化為「迎龍」活動，期望藉神龍帶來祥瑞之氣，帶給民眾平安吉祥、五穀豐收。「火旁龍」就是用鞭炮炸龍，採用大量鞭炮、蜂炮去炸舞龍方式得到去邪去舊迎新年的作用。其實台灣各地皆有舞龍之民俗活動，唯獨苗栗客家發展出炸龍的習俗，火旁龍講究愈炸愈旺，迎龍時燃放鞭炮，有恭迎神龍的靈氣驅邪納吉之意。今年火旁龍之夜于2月24日農曆正月十五在河濱公園登場，除龍隊輪番上陣接受鞭炮強大火力炸龍，還有文創劇「龍王會」，火龍舞劇也有升級版演出，要帶給民眾獨特視覺震撼。
苗栗市火旁龍系列活動
活動地址：火旁龍之夜 苗栗市經國路河濱公園
活動時間：2/17～2/26
相關連結：苗栗火旁龍臉書
苗栗美食｜苗栗市美食推薦
貢鍋共鍋麻辣火鍋店
位在苗栗火車站附近的貢鍋共鍋麻辣火鍋，是由客家老闆精心打造出最客家味的麻辣火鍋店，將日據時期製材事務所巧手改造，融入各種客家元素，呈現出一種獨特的復古風情。以道地客家菜入鍋，加上精心研發的火鍋湯底，火鍋料也相當用心，不僅請知名老店包出超大顆手工水晶餃，連蛋餃也是店家純手工製作，記得一定要點牛肉滑、豬油蒜片拌飯，再來份用茄芷袋盛的阿嬤ㄟ菜籃，瞬間吃出令人的懷舊年代感。
店家地址：苗栗縣苗栗市建中街61巷8號
連絡電話：037-276-727
營業時間：平日17:00–23:00 / 11:30–23:00（週一、二公休）
相關連結：貢鍋共鍋麻辣火鍋店
江技舊記
1949年開業至今，傳承三代的專業餛飩店，江技舊記是苗栗市有名的美食老店。餛飩個頭超大，新鮮紮實的肉餡，肥瘦比例剛剛好，厚薄適當的餛飩皮，加點店家特製辣醬滋味更讚。招牌必吃的肉圓和水晶餃，外皮Ｑ彈、嚼勁十足，內餡紮實外，肉圓加入超多筍丁既脆口又完美中和了油膩感，水晶餃滿滿胡椒香的內餡，單吃就很夠味，我個人超推！吃不過癮還可以直接買生鮮的帶回家。
店家地址：苗栗市新苗里新苗街88號
連絡電話：037-327-803
營業時間：10:00-20:00
相關連結：江技舊記
一口香餡餅
苗栗人超愛的下午茶小吃，必須首推在苗栗市飄香超過30年的一口香餡餅。距離苗栗車站走路不用五分鐘，每天還沒開始營業就已經有人在排隊，看得出有多受歡迎。現包現做餡料飽滿，兩面煎成漂亮的金黃色，一口咬下皮薄酥香又多汁。菜單有青蔥牛肉、青蔥豬肉、洋蔥牛肉、洋蔥豬肉、蘿蔔絲、綠豆沙餡餅和小米粥，平實的銅板價，給你大大的滿足感。
店家地址：苗栗市中山路49之4號
連絡電話：037-271-421
營業時間：14：00–18：30
相關連結：一口香餡餅
猫狸村Miaoli Village
以老宅改建的猫狸村是一間異國&義式料理結合客家料理的餐廳，不只是燈光美、氣氛佳，還巧妙的利用老宅空間建構出一種優雅低調的韻味。餐點有各式開胃沙拉、前菜、湯品，主食以義大利麵、燉飯、排餐為主，也有飲品及各式特調啤酒等。推薦必點的客家桔醬炸透抽、椰香紅咖哩雞肉義大利麵、櫻花綠寶石海鮮燉飯，不只味道令人讚不絕口，連擺盤也十分用心，離開前還可以買份店家有名的苗栗美食猫狸棒當伴手禮喔～
店家地址：苗栗縣苗栗市府前路43號
連絡電話：037-370-789
營業時間：10：00–21：00
相關連結：猫狸村Miaoli Village
傳家堡餐館
苗栗美食傳家堡餐館，隱身在市區巷弄內，充滿客家元素古風懷舊的裝潢，雖然門面低調，可是縣府認證的客家美食呢！必吃的招牌菜有，加上特製的紫蘇梅汁，酸甜清爽、外酥里嫩的梅汁魚片；用獨家醬汁熬滷到油亮焦糖色澤，皮Q肉嫩的豬腳筍乾；使用豬後腿肉保留小肉塊，香氣四溢、微甜不膩的傳家滷肉飯，雖然菜色選擇不多，但口感或份量都相當不錯，是親友聚餐時的好選擇。
店家地址：苗栗市長安街89巷18之1號
連絡電話：11：30–13：00 /17：00–19：00
營業時間：037-268-788
好食好時台式居酒屋
靠近苗栗火車站的好食好時台式居酒屋，木製復古的裝潢，是苗栗市相當知名的平價串燒餐廳，餐點部分從串燒、炸物，飯類到湯品，種類豐富，食材新鮮而且份量都不少，整體CP值很高，加上營業時間到凌晨，成為許多人聚會及吃宵夜的首選。來這一定要來碗豬油拌飯來搭配好吃的燒烤，白飯加入豬油，灑上油蔥酥，再來一顆生蛋黃，吃的時候攪拌在一起，滋味實在是太迷人了！
店家地址：苗栗縣苗栗市中正路673號
連絡電話：037-371-598
營業時間：16：00–02：00
相關連結：好食好時
延伸閱讀：
- 苗栗美食｜特搜10家苗栗道地的客家合菜餐廳，文青復古、法式華麗，傳統與創新相結合的美妙好滋味。
- 苗栗泰安住宿｜露營也能泡溫泉，還有無邊際泳池！泰安溫泉住宿推薦
原文出處 : ReadyGo 苗栗美食｜6家不能錯過的苗栗市美食推薦，最有客家味的麻辣火鍋店，帶你秒回那個人情味濃郁的懷舊年代。
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw