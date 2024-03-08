民眾黨立委助理跑光！吳子嘉說「很正常」：柯文哲沒道義又沒誠信

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吳子嘉昨（7）日在政論節目針對民眾黨國會留任率過低一事，表示初期是由柯文哲的民眾黨中央，先徵詢上一屆民眾黨的立院助理留任意願，當時大部分助理都願意留下來，沒想到這一屆民眾黨的立委席次增加了，照理來說人事的額度應該也要增加，但現在卻是幾乎跑光的狀態。
吳子嘉直言，這就是柯文哲反其道而行，先把民眾黨中央和自己的親信先塞到立法院，最後再問這些原本的助理願不願意留任，願意留任的人還要重新面試一遍，這給人的感覺就是很屈辱，用這種方式來羞辱國會助理，才導致他們幾乎跑光光 。
吳子嘉指出，柯文哲講求「科學理性務實」，但缺乏一個很重要的東西，就是政治上很重要的「道義」，從這件事看來柯文哲似乎沒有「道義」，講話不算話。「道義」跟「誠信」這兩個要件在政治上最重要，但這兩個要件柯文哲都沒有，所以民眾黨的立院助理跑光光是很正常的。
吳子嘉強調，柯文哲永遠都在交新朋友，但沒有老朋友，民眾黨現任8位立委都是新朋友，老人幾乎則跑光光。就像自己也曾是柯文哲的老朋友，現在已經離開，不會再跟他交朋友；吳子嘉也自述過去跟柯文哲來往的過程裡有一個原則，就是每次只要跟柯文哲開會，蔡壁如一定要在旁邊，因為他覺得柯文哲容易講話不算話，但只要蔡壁如在，就會落實「誠信」這件事。