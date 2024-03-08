KKBOX母公司「科科科技」獲准在台上市 暫定Q2、以每股110元掛牌
音樂串流平台KKBOX母公司「科科科技」上市案，去（2023）年底經證交所審議通過，將以KKT-KY、代號6950在台掛牌上市，今（8）日公告，將於3月11日召開上市前業績發表會，屆時將說明公司營運、產業發展、業務狀況、證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項，並預計在4月8日，以每股110元上市。
記者林莞茜／綜合報導
科科科技去年9月中旬，宣布再獲得中華電信、趨勢科技與國內重量級集團企業 Pre-IPO 輪4,000 萬美元資金投資，助攻國際業務版圖擴展，其最大為股東日本第二大電信公司 KDDI，持股45.1％，也是繼KDDI、新加坡政府主權基金 GIC、宏達國際電子 HTC 後，再度吸引策略投資者加入科科科技股東陣容。此投資將加速科科科技在「國際業務版圖、產品應用發展、科技人才發展」等三大面向的推動。
此外，科科科技（KKCompany Technologies）也加入微軟獨角獸（Unicorn initiative）策略夥伴計畫，下一步將更聚焦東南亞市場的業務拓展，為雲端串流結合 AI 應用開創更多可能，從台灣出發，服務擴展至日本、香港、新加坡與馬來西亞，企業客戶遍佈全亞洲，提供全方位的數位轉型科技服務。