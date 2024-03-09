高息ETF募集熱！「這一檔」翻升規模第4大 成交量創歷史新高
台股連續五天的創高，不只是讓台股高息ETF募集發熱，且近8日收盤表現包括00919、00923、00927、0050等26檔台股ETF，都創下新高，00919更以連續13天新高表現創紀錄，週五成交量43.5萬張的歷史天量，是所有原型台股ETF單日成交量最高紀錄，交投熱絡也讓規模來到1655.28億，晉升第四大台股ETF。
記者林志怡／台北報導
此外，目前各檔台股ETF規模，前五大依序分別為 0050元大台灣50規模3140.88億、0056元大高股息2718.28億、00878國泰永續高股息2664.67億、00919群益台灣精選高息1655.29億、00929復華台灣科技優息1607.53億，以今年來報酬績效來看，00919上漲16.58%表現居冠，其次為0050上漲14.03，0056、008789、00929則只有個位數報酬率。
據了解，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，一年多來至8日收盤價25.95元，其中經過3次年化配息率10%的配息，今年來報酬16.58%表現出色；而高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效，加上00919具有平準金機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人或規模增加而被稀釋。
此外，百分百填息率次與不錯的資本利得，息利雙收讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購。而00919參與第四次除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。