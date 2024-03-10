GD新歡被爆是小12歲韓國小姐！「貓系顏」撞臉前女友 公司說話了
35歲韓國天王G-Dragon（GD、權志龍）偏好厭世臉女孩，歷任女友水原希子、小松菜奈、BLACKPINK Jennie都有一張出眾的臉蛋，今（10）日爆出GD最新女友是小12歲的韓國小姐金高恩，年僅23歲的她曾在2022年韓國小姐選拔賽獲得「美」這個獎項。
記者羅凌筠／綜合報導
GD去年7月被拍到和金高恩一起現身日本大阪洋馬體育場，觀賞有內馬爾坐鎮的法甲球隊巴黎聖日耳曼（PSG）友誼賽，戀情因此見光，不過GD所屬的經紀公司Galaxy Comeporation發聲否認：「兩人是有共同朋友、關係很好的哥哥妹妹，雖然知道從去年夏天來自中國的謠言開始傳出來，但經過確認，兩人並不是戀人。」
金高恩畢業於仁荷大學的航空運輸系，本來她的人生志向是要當空姐，但新冠肺炎流行之後，她踏上模特兒、演員的道路，如今是一名網紅。金高恩擁有170公分的身高以及貓系小臉，因參選韓國小姐而打開知名度，她的爸爸是韓國前國腳金賢洙，現於釜山開城高中當足球教練。
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