NOWnews體壇周報／法羽賽台將好表現！東超4強開打、足協爆爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界排名第16的台灣男雙組合李哲輝、楊博軒兩人，在（10）日凌晨出賽超級750系列法國公開賽4強戰，兩人成功以21：18、23：21直落二擊敗世界排名第6的日本組合小林優吾、保木卓朗，也是李哲輝、楊博軒兩人合作以來，首次闖入750等級賽事的決賽，更是延續兩人上周在德國公開賽上，拿下本季首座冠軍的好成績，將挑戰連續2週爭冠。
戴資穎4強賽惜敗天敵安洗瑩 無緣冠軍戰
台灣一姊「小戴」戴資穎（9）日在超級750系列法國羽球公開賽女單4強，對上南韓球后安洗瑩，過去戴資穎與安洗瑩有過14次交手，戴資穎僅獲得3勝，對戰處於劣勢，兩人在經歷一場三盤大戰後，可惜戴資穎在決勝局丟掉7分領先，且錯過4個賽末點，終場以12：21、21：17、20：22不敵安洗瑩止步4強，無緣賽史生涯第2冠。
王子維奇襲奏效 爆冷直落二淘汰球王安賽龍
台灣羽球好手王子維在（8）日出戰法國羽球公開賽，和丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）爭奪8強門票，過去兩人的6次對戰，都是由安賽龍奪勝。不過王子維本次出賽狀況穩定，反倒是球王安賽龍頻頻出現失誤，王子維最後僅花37分鐘，就以21：12、21：17直落二爆冷淘汰安賽龍，順利挺進法國公開賽8強，也是唯一出線的台灣男單選手，可惜在8強賽上輸給泰國好手Kunlavut Vitidsarn，不過相信擊敗安賽龍對於王子維而言，應該能增添不少信心。
東超4強戰開打 新北國王84:92惜敗千葉噴射機
EASL東亞超級聯賽4強戰，由台灣職籃P.League+的新北國王對上日本B聯盟的千葉噴射機，此役國王隊球星林書豪因傷缺陣，但球隊打出團隊好球，上半場靠著海登得到15分緊咬比數，下半場則在楊敬敏領軍下，持續打出高水準表現，一度超前比分。可惜千葉噴射機主控富樫勇樹，實力實在太堅強，一個人串聯全隊進攻，全場攻下28分5助攻，並在第四節挺身而出收割比賽，帶領噴射機隊終場以84:92落敗，無緣晉級冠軍戰。
足協爆發資格賽場地爭議 中華男足主帥懷特坦言失望
中華男足積極備戰2026世界盃及2027亞洲盃足球資格賽，即將於3月21日於主場對戰吉爾吉斯，但因無法租借台北田徑場，故比賽地點改至高雄市立楠梓足球場進行，引發許多球迷批評。中華民國足球協會（7）日發布聲明，指未能獲得台北市體育局同意商借，但經北市體育局澄清反駁後，足協隔（8）日發表聲明向外界致歉，並承諾將會虛心檢討。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁