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東超／新北國王84:92輸千葉噴射機！無緣冠軍戰　富樫勇樹砍28分

▲富樫勇樹實在太強大，全場攻下28分5助攻，在第四節挺身而出收割比賽，帶領千葉噴射機隊終場以84:92落敗，無緣晉級冠軍戰。（圖／東超提供）
▲富樫勇樹實在太強大，全場攻下28分5助攻，在第四節挺身而出收割比賽，帶領千葉噴射機隊終場以84:92落敗，無緣晉級冠軍戰。（圖／東超提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

EASL東亞超級聯賽四強戰，台灣職籃P.League+的新北國王對上日本B聯盟的千葉噴射機隊，此役國王隊球星林書豪因傷缺陣，但球隊打出團隊好球，上半場靠海登15分緊咬比數，下半場則在楊敬敏領軍下持續打出高水準表現，一度超前。可惜千葉噴射機主控富樫勇樹實在太強大，全場攻下28分5助攻，在第四節挺身而出收割比賽，帶領噴射機隊終場以84:92落敗，無緣晉級冠軍戰。

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國王隊這次受到嚴重傷兵影響，米歇爾和牧倫斯兩名洋將都不打，林書豪在昨天練球後也確定缺席，球隊12人名單為：林金榜、林書緯、李愷諺、曼尼高、海登、奧帝、洪志善、蘇士軒、戴維斯、楊敬敏、簡祐哲、王柏志。

▲林書豪說自己和很多地方有淵源，自己要決定為哪個國家效力很困難，但也不會把話說死。（圖／新北國王球團提供）
▲林書豪的身體健康狀況引起外界關注，他因為左足底筋膜傷勢，東超終極四強錦標賽兩戰都不會打。（圖／記者黃建霖攝）（圖／新北國王球團提供）
這一場比賽少了這一季東超場均可得到18.8 分6.5籃板6.5助攻的林書豪，但首節團隊發揮不錯，林書緯和富樫勇樹互相對位、各有進球，打出火花。作為日本隊當家後衛，富樫勇樹還是技高一籌，在該節結束前，首節時間到點前連續兩次不講理的投籃命中，單節砍下13分，幫助千葉噴射機以32:25領先。

▲富樫勇樹身高僅有167公分，但能在國際賽場上縱橫，全憑他出色的節奏轉換和外線投籃能力。（圖／東超提供）
▲富樫勇樹打得相當活躍，首節時間到點前連續兩次不講理的投籃命中，單節砍下13分，幫助千葉噴射機以32:25領先。（圖／東超提供）
次節在本地享有高人氣的海登，打得十分活躍，投籃連連命中，幫助國王隊追到37:37平手，他單節也是13分進帳，兩節打完國王隊以47:50落後3分。

▲新北國王亞洲外援海登，在東超四強戰上半場砍下15分，幫助國王隊追到47:50只落後3分。（圖／新北國王提供）
▲新北國王亞洲外援海登，在東超四強戰上半場砍下15分，幫助國王隊追到47:50只落後3分。（圖／新北國王提供）
易籃再戰後，國王靠著奧帝、海登和曼尼高接連進球，很快打出7:0攻勢，一舉反超比數。這一節國王攻防兩端都有所提升，不僅得分多點開花，而且防守端對於富樫勇樹的領防守也加強不少，三節打完以67:66領先。

▲新北國王和千葉噴射機的東超四強戰打得膠著，林書豪在場邊也看得很緊張。（圖／新北國王提供）
▲新北國王和千葉噴射機的東超四強戰打得膠著，林書豪在場邊也看得很緊張。（圖／新北國王提供）
末節，兩隊比分持續拉鋸，林書緯連進2記三分球，讓國王找回對抗士氣，楊敬敏接獲曼尼高助攻快攻上籃得分，國王領先到4分。不過之後原修太和Ira Brown連進三分球，富樫勇樹再命中高難度中距離跳投，千葉噴射機反打一波8:3的反擊，以79:78領先。

國王喊出暫停，戴維斯假動作後進算加罰，可惜罰球沒進，不過國王再次超前比分。但這時候富樫勇樹又展現可怕能力，假動作晃過林書緯後再進三分球，之後國王楊敬敏切入打板沒進，原修太二次進攻再投進三分球，最後2分19秒國王隊82:85落後。

▲富樫勇樹攻下28分5助攻帶領千葉噴射機逆轉擊敗新北國王，晉級冠軍戰。（圖／東超提供）
▲富樫勇樹攻下28分5助攻帶領千葉噴射機逆轉擊敗新北國王，晉級冠軍戰。（圖／東超提供）
之後國王再次丟掉一個回合的防守籃板，之後富樫勇樹再次切入取分，士氣也完全轉換到對手那邊。之後富樫勇樹更是一次妙傳助攻讓隊友在籃下得分，比賽結果也大致底定。

此役林書緯投進5記三分球，得到21分，楊敬敏16分，海登17分。千葉噴射機Xavier Cooks24分，富樫勇樹28分5助攻。

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