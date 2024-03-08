東超／新北國王84:92輸千葉噴射機！無緣冠軍戰　富樫勇樹砍28分

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這一場比賽少了這一季東超場均可得到18.8 分6.5籃板6.5助攻的林書豪，但首節團隊發揮不錯，林書緯和富樫勇樹互相對位、各有進球，打出火花。作為日本隊當家後衛，富樫勇樹還是技高一籌，在該節結束前，首節時間到點前連續兩次不講理的投籃命中，單節砍下13分，幫助千葉噴射機以32:25領先。
次節在本地享有高人氣的海登，打得十分活躍，投籃連連命中，幫助國王隊追到37:37平手，他單節也是13分進帳，兩節打完國王隊以47:50落後3分。
易籃再戰後，國王靠著奧帝、海登和曼尼高接連進球，很快打出7:0攻勢，一舉反超比數。這一節國王攻防兩端都有所提升，不僅得分多點開花，而且防守端對於富樫勇樹的領防守也加強不少，三節打完以67:66領先。
末節，兩隊比分持續拉鋸，林書緯連進2記三分球，讓國王找回對抗士氣，楊敬敏接獲曼尼高助攻快攻上籃得分，國王領先到4分。不過之後原修太和Ira Brown連進三分球，富樫勇樹再命中高難度中距離跳投，千葉噴射機反打一波8:3的反擊，以79:78領先。
國王喊出暫停，戴維斯假動作後進算加罰，可惜罰球沒進，不過國王再次超前比分。但這時候富樫勇樹又展現可怕能力，假動作晃過林書緯後再進三分球，之後國王楊敬敏切入打板沒進，原修太二次進攻再投進三分球，最後2分19秒國王隊82:85落後。
之後國王再次丟掉一個回合的防守籃板，之後富樫勇樹再次切入取分，士氣也完全轉換到對手那邊。之後富樫勇樹更是一次妙傳助攻讓隊友在籃下得分，比賽結果也大致底定。
此役林書緯投進5記三分球，得到21分，楊敬敏16分，海登17分。千葉噴射機Xavier Cooks24分，富樫勇樹28分5助攻。
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