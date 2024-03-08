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東超／賽前外界不相信新北國王能贏　楊敬敏霸氣回應：「誰啊？」

▲新北國王前鋒楊敬敏在四強戰對千葉噴射機的比賽砍下16分，他霸氣地表示：「能維持這樣的水準，沒人能擊敗我們。」（圖／東超提供）
▲新北國王前鋒楊敬敏在四強戰對千葉噴射機的比賽砍下16分，他霸氣地表示：「能維持這樣的水準，沒人能擊敗我們。」（圖／東超提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

P.League+新北國王隊今（8）日以84:92輸給B聯盟千葉噴射機，儘管如此在傷兵如此之多、主力控衛林書豪沒打的情況下，國王隊諸將打出精彩內容，在場邊觀賽的「黑人」陳建州也直呼「很感動」。這場比賽被禁賽多時的「士官長」楊敬敏也有打出不少好球，攻下16分，賽後他直言若是能維持這樣的水準：「沒人能打敗我們。」

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新北國王今年開季前，立下了兩個目標，他們表示想拿下東超和PLG聯盟的雙料冠軍，如今在四強飲恨倒下，已經沒機會達成其中一個了。但以他們今天和千葉噴射機的表現，相信若能複製同樣的發揮，爭取冠軍有很大的機會。

這一場比賽13投6中、得到16分的楊敬敏談到自己身為國王重要冠軍拼圖、打出一場出色比賽的感受時這樣說道，「我覺得每一個球員對我們都很重要，我就是做好該做的事情，一個目標沒有完成，還有國內聯賽，還有很多時間可以去調整，一步步來，按照自己的目標和球隊的方向前進。」

而當被問到有很多球隊不看好自己時，楊敬敏霸氣質問：「誰啊？」之後也進一步解釋說，「比賽就是這樣，從教練到球員都做好充分準備，比賽就是有輸有贏，輸了就是成長的經歷，我們今天的這場比賽，今天應該是打得最好、最棒的一場，大家把這樣的經驗和狀態帶回國內，沒人能打敗我們。」

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