NBA／Curry缺陣至少2戰！「費天王」無緣看他打球　最快14日復出

NBA／Curry缺陣勇士戰績0勝4敗！主力續歸隊後有無機會卡位前6

▲金州勇士球星Stephen Curry本賽季缺陣的情況之下，勇士隊戰績0勝4敗，顯現他對於球隊而言有多麼重要。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry本賽季缺陣的情況之下，勇士隊戰績0勝4敗，顯現他對於球隊而言有多麼重要。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA人氣熱門球隊金州勇士，今（10）日面對西區爐主馬刺隊的比賽，竟以外以113:126不敵對手，苦吞近期2連敗。本賽季勇士隊在一哥Stephen Curry缺陣的情況之下，目前4場比賽下來通通輸球，也顯現Curry對於勇士團隊而言有多重要，而他們最終會以排名第幾結束本賽季，也成為外界關注焦點。
根據勇士隨隊記者Anthony Slater報導，Stephen Curry在上一場面對芝加哥公牛的比賽受傷後，賽後經過檢查確認，預計會缺席2場比賽。勇士球團也表示，希望Curry可以趁這段缺陣的日子，稍為喘口氣，持續調整身體狀態。

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而勇士隊下一場仍然是對上馬刺，但雙方將主客場互換，回到聖安東尼奧進行，屆時預計Curry也無法上場，但馬刺隊狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama、主將Devin Vassell則是皆有望復出，勇士隊面對到的挑戰將更大，但對手是西區爐主，若想要在季後賽上能走更遠，勢必勇士其他球員得要跳出來，證明在沒有Curry的情況下仍能贏球。

▲金州勇士二當家Klay Thompson的狀態，對於球隊而言仍舊重要，必須要適時跳出，幫助Curry分擔得分壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士二當家Klay Thompson的狀態，對於球隊而言仍舊重要，必須要適時跳出，幫助Curry分擔得分壓力。（圖／美聯社／達志影像）

至於攤開勇士隊剩下的19場比賽，整體賽程看上去似乎並不那麼困難，19場比賽當中有8場比賽對手勝率不足5成，也是勇士隊必須要把握的比賽，且剩下的比賽將會面對到獨行俠3次、湖人2次，由於彼此間勝差僅有2-3場左右，這5場比賽的結果將會至關重要。
勇士在二月份表現亮眼，拿下11勝是全聯盟最多，二月份勝率僅次於東區龍頭塞爾提克，同時勇士團隊進攻效率值排在聯盟第7，團隊防守效率值更是高居在聯盟第5。此外，這段期間勇士在客場，也能夠打出優異的成績，2月份客場戰績為8勝1敗，成績相當亮眼。
金州勇士在二月份能夠有如此亮眼的表現，最主要的原因還是因為傷兵陸續歸隊，Chris Paul、Gary Payton II等人皆回到球隊，幫助勇士團隊戰力逐漸恢復完整。但如今在少了Stephen Curry的情況之下，就連爐主馬刺都能從勇士手中搶下勝利，也顯現關鍵還是在於Curry的狀態，他的發揮對於勇士至關重要，其他球員如Klay Thompson、Andrew Wiggins等人，也必須適時跳出來分擔Curry的得分壓力，勇士才有機會在季後賽走得更遠，甚至是卡位西區前6。

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