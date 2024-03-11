NBA／恐怖二人組來了！字母哥+Lillard合體成功 聯手寫40年紀錄
近況火燙的公鹿今(11)日踢館LA，球星Damian Lillard全場攻下35分，有16分集中在第4節，率領124：117擊敗快艇，終結2連敗小低潮。
記者廖聿偉/綜合報導
Lillard全場飆進7個三分球，另外還貢獻7籃板、11助攻，「字母哥」Giannis Antetokounmpo則進帳34分、10助攻和7籃板。根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，Lillard和Antetokounmpo成為1980年後，首對在同一場比賽各貢獻至少30分和10助攻的隊友。
Lillard本季從拓荒者轉戰公鹿，與字母哥並肩作戰，明星賽後也逐漸找到彼此最舒適的方式，形成「1+1>2」的雙人組。
Giannis Antetokounmpo說，「這是訓練的一環，讓我和Lillard都能發揮所長，球季中我們彼此磨合、討論，現在感到非常舒適。」
本場第四節Antetokounmpo和Lillard展現驚人得實力，兩人連續用得分或助攻幫助球隊連續攻下31分，成為勝利的關鍵。
Lillard坦言，「剛開始遇到一些瓶頸，很多人期望我們一開始就合作無間。但當兩個領導者、主力放在同一個球隊，的確需要彼此熟悉和適應，如今才是我們最好的一面，也還會再更好。」