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今土地公生日！二月初二龍抬頭禁忌　剪頭髮開運、吃龍蝦觸犯龍王

▲今（11）日是農曆二月初二，是「頭牙」土地公生日，也是「龍抬頭日」，習俗要剪頭髮除穢氣，禁忌則有避吃龍蝦，因為龍蝦神似龍王。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（11）日是農曆二月初二，是「頭牙」土地公生日，也是「龍抬頭日」，習俗要剪頭髮除穢氣，禁忌則有避吃龍蝦，因為龍蝦神似龍王。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者黃韻文／綜合報導

2024「龍抬頭」正是今（11）日，即農曆二月初二，也是土地公生日。不少民眾都趕著「頭牙」去拜土地公、補財庫，由於「龍抬頭要剃龍頭」，民間習俗也會選在龍抬頭這天剪頭髮，改頭換面、除掉穢氣。至於「龍抬頭」禁忌、不該吃什麼、如何開運，《NOWnews》整理重點一文看懂。

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🟡「龍抬頭」是什麼意思
命理專家楊登嵙解釋，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉帝得知後勃然大怒，命令海龍王3年不可降雨。後來龍王心生憐憫，趁玉帝不在降了場大雷雨，被被玉帝逐出天庭、壓困在山下。

百姓得知後，天天祈求上天寬恕龍王，最終感動玉帝，便在農曆二月初二將龍王解封釋放，成為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂在此之後雨水會漸多，有了「二月二，龍抬頭」之說。

▲今（21）日二月初二是龍抬頭日，也是「頭牙」，除了拜土地公，也是招財、開運絕佳時機，禁忌習俗一次看。（示意圖／photoAC）
▲二月初二是龍抬頭日，也是「頭牙」，除了拜土地公，也是招財、開運絕佳時機。（示意圖／photoAC）
🟡二月初二龍抬頭禁忌

1、不宜敲水龍頭：
水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2、忌吃龍蝦：
龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

3、忌說「關門」2字：
龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來，運氣阻滯。商店忌說「關門」，晚上關門叫「靠門」。

4、不宜喝粥：
因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

▲有食客揭露了超強的搭配是「白粥配豆腐乳」。（示意圖／翻攝自唐人街臉書）
▲米粒煮水象徵龍子被煮，故有龍抬頭日不吃粥的說法。（示意圖／翻攝自唐人街臉書）
5、忌洗衣：
龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮，影響磁場。

6、不宜動刀與針線：
古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。

7、不宜磨食材：
古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，怕「磨爛龍頭」。龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

8、忌在娘家過:
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜農曆二月二日回娘家，民間有將娘家氣運往下壓的說法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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