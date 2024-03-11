今土地公生日！二月初二龍抬頭禁忌　剪頭髮開運、吃龍蝦觸犯龍王

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命理專家楊登嵙解釋，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉帝得知後勃然大怒，命令海龍王3年不可降雨。後來龍王心生憐憫，趁玉帝不在降了場大雷雨，被被玉帝逐出天庭、壓困在山下。
百姓得知後，天天祈求上天寬恕龍王，最終感動玉帝，便在農曆二月初二將龍王解封釋放，成為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂在此之後雨水會漸多，有了「二月二，龍抬頭」之說。
🟡二月初二龍抬頭禁忌
1、不宜敲水龍頭：
水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
2、忌吃龍蝦：
龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
3、忌說「關門」2字：
龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來，運氣阻滯。商店忌說「關門」，晚上關門叫「靠門」。
4、不宜喝粥：
因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
5、忌洗衣：
龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮，影響磁場。
6、不宜動刀與針線：
古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
7、不宜磨食材：
古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，怕「磨爛龍頭」。龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。
8、忌在娘家過:
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜農曆二月二日回娘家，民間有將娘家氣運往下壓的說法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。