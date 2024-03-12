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王品肉次方、和牛涮「延長3小時」吃到飽！下午、晚上時段一次看

▲肉肉控瘋掉！王品集團兩大吃到飽霸主「延長用餐時間」！和牛涮「狂涮3小時」加碼週五下午2點、晚上8點後也有優惠；肉次方也跟進「3小時」追肉行程，時段一次整理。（圖／王品集團提供）
▲肉肉控瘋掉！王品集團兩大吃到飽霸主「延長用餐時間」！和牛涮「狂涮3小時」加碼週五下午2點、晚上8點後也有優惠；肉次方也跟進「3小時」追肉行程，時段一次整理。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

肉肉控瘋掉！王品集團兩大吃到飽霸主雙雙「延長用餐時間」！和牛涮超夯「狂涮3小時」活動，加碼開出週五下午2點、晚上8點後進場也都有優惠；肉次方也跟進開烤「3小時」追肉行程，回饋時段一次整理，鐵粉們手刀訂位了。

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📌和牛涮：「狂涮3小時」吃到飽加碼時段
王品「和牛涮」即日起回歸「狂涮3小時」活動，加場平日週五下午2點、晚上8點過後進場，用餐時間從1.5個小時「延長3小時」，相當於一整個禮拜平日下午及宵夜，無限狂吃和牛了。

▲王品6大鍋物祭出下殺2.29折壽星專屬優惠，嚮辣狂涮肉魂嚮澳洲純血和牛。（圖／王品集團提供）
▲和牛涮一整個禮拜平日下午及宵夜都能「狂涮3小時」吃到飽。（圖／王品集團提供）
而且消費頂級和牛套餐，再放送「極上和牛鞍下」涮到爽。其中，統一夢時代購物中心的高雄夢時代店，更破天荒不限平假日，於午後2點、晚間8點後用餐，都能享有「狂涮3小時」回饋，讓爸媽帶小孩吃飯也能很盡興，滿足家庭客用餐需求。

▲和牛涮從澳洲純血和牛、副食到蔬菜都能吃到飽。（圖／王品集團提供）
▲和牛涮高雄夢時代店，不限平假日，於午後2點、晚間8點後用餐，都能享有「狂涮3小時」。（圖／王品集團提供）
📌肉次方：開烤「3小時」追肉
王品集團旗下蟬聯千萬店王的「肉次方」，3月也祭出追肉行程回饋鐵粉支持。即日起到3月28日，平日週一至週四，兩人以上同行、下午2點到指定門店消費，用餐時間從2小時「延長3小時」瘋狂烤肉。

指定門店為「肉次方」板橋捷運江子翠店、台中文心崇德店、台中文心五權西店、台南府前店；業者還推出每點一壺1500ml Asahi生啤酒「加1元多一杯」400ml生啤暢飲好康。

▲雙11購物節搶優惠！王品3大燒肉Oh my!原燒、最肉及肉次方，在王品瘋美食APP聯合推出下殺49折「燒肉吃貨券」，牛豚雙人套餐只要1111元；還狂撒「11元加肉券」。（圖／王品集團提供）
▲肉次方3月也祭出開烤「3小時」追肉回饋優惠。（圖／王品集團提供）
📌泰市場：泰式海鮮吃到飽！3月平日「9折優惠」
全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐廳，「泰市場」也華麗回歸在大直英迪格酒店四樓重新開幕，3月平日祭「9折優惠」！澎湃呈現現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色無限享用，最便宜平日午餐每人1380元起。

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