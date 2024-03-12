王品肉次方、和牛涮「延長3小時」吃到飽！下午、晚上時段一次看

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王品「和牛涮」即日起回歸「狂涮3小時」活動，加場平日週五下午2點、晚上8點過後進場，用餐時間從1.5個小時「延長3小時」，相當於一整個禮拜平日下午及宵夜，無限狂吃和牛了。
而且消費頂級和牛套餐，再放送「極上和牛鞍下」涮到爽。其中，統一夢時代購物中心的高雄夢時代店，更破天荒不限平假日，於午後2點、晚間8點後用餐，都能享有「狂涮3小時」回饋，讓爸媽帶小孩吃飯也能很盡興，滿足家庭客用餐需求。
📌肉次方：開烤「3小時」追肉
王品集團旗下蟬聯千萬店王的「肉次方」，3月也祭出追肉行程回饋鐵粉支持。即日起到3月28日，平日週一至週四，兩人以上同行、下午2點到指定門店消費，用餐時間從2小時「延長3小時」瘋狂烤肉。
指定門店為「肉次方」板橋捷運江子翠店、台中文心崇德店、台中文心五權西店、台南府前店；業者還推出每點一壺1500ml Asahi生啤酒「加1元多一杯」400ml生啤暢飲好康。
📌泰市場：泰式海鮮吃到飽！3月平日「9折優惠」
全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐廳，「泰市場」也華麗回歸在大直英迪格酒店四樓重新開幕，3月平日祭「9折優惠」！澎湃呈現現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色無限享用，最便宜平日午餐每人1380元起。