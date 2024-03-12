IKEA開賣「丸弄你心」真愛鬆餅！沒開玩笑 粉絲敲碗想吃芋頭肉丸
即將迎接3月14日白色情人節，IKEA悄悄開賣「丸弄你心」真愛鬆餅！幽默品名令人莞爾，可是真的有賣、沒在開玩笑，超人氣經典肉丸開嗆火鍋地雷「芋頭」哏，卻吸引粉絲敲碗「想吃芋頭肉丸」。事實上，還有另款「芋見真愛」美食新品，都在IKEA最新3月上市的菜單中。
記者蕭涵云/綜合報導
IKEA瑞典美食小站首度推出甜鹹新品，迎接瑞典鬆餅節，一次推出兩款期間限定的「愛心鬆餅」美食新品，只見心型造型的鬆餅分別搭配經典肉丸、芋頭及煉乳，創意開吃。
名字令人會心一笑的「丸弄你心」，吃的是含愛心鬆餅搭配肉丸與越桔果醬，全新口味出擊；而甜蜜的「芋見真心」則是以心型鬆餅配上整球芋泥和煉乳，鬆軟香甜，兩款都蠻適合白色情人節吃一波。
IKEA小編還在Facebook臉書上分享肉丸跟芋球的閨蜜感情糾葛，對比人見人愛的「肉丸」，直呼「芋球」評價兩極，「連網民還會發起活動笑她」。沒想到粉絲以為新產品是「芋頭肉丸」，還以為吃得到類似芋頭貢丸的食物。
另外，杏桃鬆餅屋3月則推出「質感焙茶祭」，相較於其他茶種，焙茶（ほうじ茶）多了焙炭風味，打造成鬆餅能吃得到濃厚大人系的和風茶香。不只分別有厚、薄鬆餅可選，還推出冷熱都有的焙茶歐蕾，即日起季節限定供應。