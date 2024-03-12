蘇丹紅沙茶醬流竄！辣椒粉、胡椒粉、金福華中鏢　毒產品名單一覽

IKEA開賣「丸弄你心」真愛鬆餅！沒開玩笑　粉絲敲碗想吃芋頭肉丸

▲迎接3月14日白色情人節，IKEA開賣「丸弄你心」真愛鬆餅，超人氣經典肉丸開嗆火鍋地雷「芋頭」哏，卻吸引粉絲敲碗「想吃芋頭肉丸」，新品一次整理。（圖／IKEA提供）
▲迎接3月14日白色情人節，IKEA開賣「丸弄你心」真愛鬆餅，超人氣經典肉丸開嗆火鍋地雷「芋頭」哏，卻吸引粉絲敲碗「想吃芋頭肉丸」，新品一次整理。（圖／IKEA提供）

記者蕭涵云/綜合報導

即將迎接3月14日白色情人節，IKEA悄悄開賣「丸弄你心」真愛鬆餅！幽默品名令人莞爾，可是真的有賣、沒在開玩笑，超人氣經典肉丸開嗆火鍋地雷「芋頭」哏，卻吸引粉絲敲碗「想吃芋頭肉丸」。事實上，還有另款「芋見真愛」美食新品，都在IKEA最新3月上市的菜單中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
IKEA瑞典美食小站首度推出甜鹹新品，迎接瑞典鬆餅節，一次推出兩款期間限定的「愛心鬆餅」美食新品，只見心型造型的鬆餅分別搭配經典肉丸、芋頭及煉乳，創意開吃。

▲IKEA瑞典美食小站3月新品，首度推出經典肉丸、芋泥「愛心鬆餅」。（圖／IKEA提供）
▲IKEA瑞典美食小站推出3月新品，大開火鍋地雷芋頭哏。（圖／翻攝自IKEA FB）
名字令人會心一笑的「丸弄你心」，吃的是含愛心鬆餅搭配肉丸與越桔果醬，全新口味出擊；而甜蜜的「芋見真心」則是以心型鬆餅配上整球芋泥和煉乳，鬆軟香甜，兩款都蠻適合白色情人節吃一波。

▲IKEA美食小站首度開賣甜鹹口味鬆餅，粉專小編稱為真愛CP組合。（圖／翻攝自IKEA FB）
▲IKEA美食小站首度開賣甜鹹口味鬆餅，粉專小編稱為真愛CP組合。（圖／翻攝自IKEA FB）
IKEA小編還在Facebook臉書上分享肉丸跟芋球的閨蜜感情糾葛，對比人見人愛的「肉丸」，直呼「芋球」評價兩極，「連網民還會發起活動笑她」。沒想到粉絲以為新產品是「芋頭肉丸」，還以為吃得到類似芋頭貢丸的食物。

▲迎接3月14日白色情人節，IKEA開賣「丸弄你心」真愛鬆餅，超人氣經典肉丸開嗆火鍋地雷「芋頭」哏，卻吸引粉絲敲碗「想吃芋頭肉丸」，新品一次整理。（圖／IKEA提供）
▲IKEA愛心鬆餅新品，左起：「丸弄你心」55元、「芋見真心」50元。（圖／IKEA提供）
另外，杏桃鬆餅屋3月則推出「質感焙茶祭」，相較於其他茶種，焙茶（ほうじ茶）多了焙炭風味，打造成鬆餅能吃得到濃厚大人系的和風茶香。不只分別有厚、薄鬆餅可選，還推出冷熱都有的焙茶歐蕾，即日起季節限定供應。

▲杏桃鬆餅屋3月新推「質感焙茶祭」。（圖／杏桃鬆餅屋提供）
▲杏桃鬆餅屋3月新推「質感焙茶祭」。（圖／杏桃鬆餅屋提供）
▲杏桃鬆餅屋「焙茶鮮奶油薄鬆餅」260元、「焙茶鮮奶油厚鬆餅」260元、「焙茶歐蕾」180元。（圖／杏桃鬆餅屋提供）
▲杏桃鬆餅屋「焙茶鮮奶油薄鬆餅」260元、「焙茶鮮奶油厚鬆餅」260元、「焙茶歐蕾」180元。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

IKEA推「台灣滷肉」義大利麵　戰義大利人忍受度！3月美食一次看

38婦女節來了！IKEA推8質感好物「最低39元」　HANDS櫻花新品77折

獨／達美樂回應了！3/17停賣「夏威夷、海鮮」披薩：還有進步空間

肯德基「5炸雞+2可樂」268元隱藏優惠代碼！拚拿坡里5塊炸雞桶199

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞