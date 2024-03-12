遊日注意！「超級臭蟲」襲日本在電車現蹤 日人：嚇到不敢坐椅子
先前法國、韓國等國家都受到「臭蟲（床蝨，bedbug）」的困擾，更讓外國旅客人心惶惶。日本也傳出遭到臭蟲入侵。近來有民眾在分享自己在JR宇都宮線電車上目擊臭蟲現蹤，嚇到不敢坐電車座椅，引發網友關注。雖然JR東日本公司表示尚未收到有關臭蟲的通報，但已經向清潔人員下達指示。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，一對日本夫婦在10日時於社群平台X（舊稱推特）上發文，表示他們在搭乘JR宇都宮線的電車返家時，發現電車座椅上出現了臭蟲，剛好手上有膠帶，便將臭蟲貼起來，隨後告訴站務員。他們表示，雖然很累，但一看到臭蟲，因為太害怕了，就站起來不坐座位了。
這對夫婦在貼文當中詳細說明了乘坐的火車路線、上車車站、發車時間及地點，而貼文也引發社會熱議，2則貼文引起日本網友超過5700萬次的瀏覽，評論超過2000則，不少網友直呼「太可怕了吧」，也有網友認為，臭蟲遍及全國已經是遲早的事；還有人說以後也不敢搭電車或公車了，甚至連計程車都不敢。
對此，JR東日本公司表示，目前尚未收到關於「電車上有臭蟲」的相關通報，因此無法證實，但同時也強調公司願意採取行動，在知悉網友PO文之後，已經向清潔人員下達要特別注意車廂內的清潔，「考慮到乘客的健康，我們在日常清潔列車內裝時，不能使用化學物質殺蟲，而是使用工具清除座椅表面的汙垢等，每個月進行一次清潔」，並稱一旦發現害蟲，就會更進一步處置。