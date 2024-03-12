旗下「萬鮮」捲問題辣椒粉！王品聲明：蘇丹紅事件時已預防性下架
中國辣椒粉檢出致癌非法添加物「蘇丹紅」，導致食安風暴備受關注。台中市食安處今（12）日持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬等醬料，驚見平價火鍋店大呼過癮、五路鍋聖也中鏢，而王品轉投資的供應鏈子公司「萬鮮」也捲入其中，緊急發出聲明稿，強調「蘇丹紅事件發生時，萬鮮公司立即啟動預防性下架，並在 3/6 完成全台各主要通路，含超市、量販店及連鎖賣場下架商品」。
記者蕭涵云/台北報導
致癌物「蘇丹紅」非法添加的食安風暴越演越烈，不只火鍋湯底，連辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉、沙茶醬等日常調味料都深陷危機，進而導致維力、海底撈、八方雲集、蝦味先等知名品牌出包。
今台中市食安處指出，掌握使用問題辣椒粉的各類產品共16萬2,096.34公斤，已售出或使用12萬6,296.72公斤。數量最多的是南投縣金福華公司使用到津棧國際的問題辣椒粉，製成11種各式規格的沙茶調味醬料，賣給大呼過癮、五路鍋聖、駿欣餐飲與萬鮮等12家餐飲業者，持續稽查40家下游。
名單中赫見王品轉投資的供應鏈子公司「萬鮮」也捲入其中，業者緊急發出聲明稿，說明「金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題而停供，為了維護消費 者健康，蘇丹紅事件發生時，萬鮮公司立即啟動預防性下架，並在 3/6 完成全台各主要通路，含超市、量販店及連鎖賣場下架商品」。並強調「消費者食品安全，是萬鮮公司最在意的事，我們嚴格遵守並配 合政府各項檢驗及通報措施」。