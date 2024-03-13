日本SPACE ONE火箭發射失敗！升空幾秒就爆炸 碎片四射濃煙瀰漫
日本太空新創公司SPACE ONE於今（13）日在和歌山縣發射火箭Kairos一號機，但火箭升空不久隨即爆炸，機身解體、碎片四射，詳細爆炸原因仍在調查中。SPACE ONE若發射成功，將是日本首家將衛星送入軌道的私人企業，但遺憾以失敗收場。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，火箭爆炸造成巨大的濃煙，帶著火花的碎片在空中四處飛濺，當地消防人員表示，沒有人員傷亡，火箭解體爆炸在發射台附近引發大火，幸好火勢很快就被消防人員控制住，沒有釀成更大的災情。
SPACE ONE成立於2018年，背後有許多日本大型企業支持，包括佳能（Canon）、IHI Corp、清水建設及數家日本銀行，以及由日本政府出資的日本開發銀行。
Kairos一號機的任務是將一顆小型的實驗性政府情報衛星送入環地球軌道，藉此搜集各種資訊。《美聯社》報導指出，這次發射失敗可能會重挫SPACE ONE乃至整個日本私人企業投入太空研發的雄心。
根據《路透社》報導，SPACE ONE表示因為某個問題觸發了Kairos一號機的自動終止飛行系統，但具體問題為何還在調查。