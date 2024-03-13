瓦城BO BO宏匯廣場新店開箱！炒河粉配串燒、叭噗 菜單訂位一覽
在台灣想到要吃泰國菜，不少人都會聯想到瓦城泰國料理，瓦城泰統集團鎖定泰式料理商機，2024年推出新品牌「BO BO」進駐新莊宏匯廣場，主打獨家12款泰式炒河粉，吃得到綠咖哩、叻沙口味還能搭配軟殼蟹，再配上泰式街頭串燒、台泰混血花生椰香「BO BO叭噗」，還有跟大心新泰式麵食做出區隔的「隱藏版草莓優格霜淇淋」，菜單訂位一次看。
記者蕭涵云/綜合報導
鎖定泰式國民美食商機，瓦城泰統集團推出全新風格餐飲品牌「BO BO」進駐新莊宏匯廣場，選用搶眼芭比粉及靛藍色的大膽撞色，打造街頭餐車造型外觀，結合街頭磚牆與特製巧思BO BO字樣鎢絲燈，充滿年輕活力。
從甜辣感的「BO BO冠軍炒河粉、椰香鮮蝦炒河粉、叻沙桔香炒河粉」，到微辣口味的「綠咖哩椰汁雞肉炒河粉」，「BO BO」主打獨家12款泰式炒河粉；特別的是，還吃得到「女神炒青木瓜絲」及先炸再炒的「酥的不得了炒河粉」，口感與風味很不一樣，最低280元起開吃；還能加購「酥炸軟殼蟹」一起搭配。業者更透露，即將全新推出少見的「芒果椰香炒河粉」、嗜辣控必吃「冬陰功鮮蝦炒河粉」、及兼顧茹素者的「蔬食炒河粉」。
瓦城深知喜歡吃泰國菜的民眾，常會受限泰式餐廳較適合人數眾多的桌菜形式，有感泰國道地美食源自街頭，常在路邊就能找到街頭美味，於是開創新品牌「BO BO」，除了招牌泰式炒河粉，還打造「醬烤牛肉、鳳梨鮮蝦」等多樣串燒，以及泰味十足的「香烤泰北玉米」，酥炸吐司「黃金鮮蝦棒」則有如月亮蝦餅翻版，方便一個人也能獨享泰味。
延續旗下大心新泰式麵食大受歡迎的招牌黑火山芝麻霜淇淋，BO BO首創「BO BO叭噗」，結合泰國椰子冰與宜蘭花生捲冰淇淋，在潤餅皮中放入綿密椰奶冰淇淋，並現刨花生糖取代泰式的碎花生堅果，再加入香菜點綴，十足台泰混血。
不讓大心獨領風騷，「BO BO」也有餐後「隱藏版草莓優格霜淇淋」，歡慶開幕，即日起到店點用任一炒河粉就免費贈送乙支；以餐廳低消是每人一份餐點來說，根本就是用餐都能免費吃甜點；也可嘗試店內「泰式綠奶茶、泰式珍珠奶茶、酸柑水」等冰飲。
開幕期間，消費不限金額，在個人Instagram帳號打卡即贈「BO BO貼紙」乙份；4月8日至4月27日、平日週一至週四到店消費滿1000元，即贈送可愛「BO BO購物袋」乙個，每桌限換乙次，每日限量100個，送完為止。提醒民眾，目前瓦城BO BO暫未開放訂位，用餐請提早前往現場候位。
另外，喜歡泰式料理的民眾，3月還有華麗回歸的泰市場，大直英迪格酒店四樓重新開幕，澎湃現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，爽吃松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色無限享用，實現泰式海鮮自由吃到飽，最划算餐期為平日午餐每人1380元起。