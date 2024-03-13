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迎315國際睡眠日！IKEA絕版出清品19元「只剩8天」　被套組399元

▲IKEA即起至20日前，被套組現折600元，原價999元、特價399元，且絕版品出清倒數最後8天，居家小物低於5折。（圖／IKEA提供）
▲IKEA即起至20日前，被套組現折600元，原價999元、特價399元，且絕版品出清倒數最後8天，居家小物低於5折。（圖／IKEA提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

3月15日迎接國際睡眠日，充足的睡眠讓活力加倍，IKEA即起至20日前，被套組現折600元，原價999元、特價399元，且絕版品出清倒數最後8天，居家小物低於半價優惠，包括毛巾19元、收納盒79元、USB充電線只要69元，百元內購入居家必備小物，必買優惠清單一次看。此外，Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館也歡慶世界睡眠日，23小時睡飽住滿專案，每人最低1620元入住。

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🟡IKEA歡慶國際睡眠日，絕版品出清
📍即起至3月20日

◾ROSENTIBAST單人被套組, 深藍/彩色，原價999元、特價399元，現省600元
◾ALHÄNGEMAL雙人被套組, 彩色，原價1,299元、特價599元，現省700元
◾STRUTBRÄKEN雙人被套組, 白藍/條紋，原價1,999元、特價1299元，現省700元
◾GRÖNAMARANT枕頭/低枕, 80x50 公分，原價899元、特價449元，現省450元

▲GRÖNAMARANT枕頭。（圖／IKEA提供）
▲GRÖNAMARANT枕頭原價899元、特價449元，現省450元。（圖／IKEA提供）
◾VINARN毛巾，原價49元、特價19元，現省30元
◾LILLHULT，Usb-a轉usb-c 充電線、傳輸線，原價149元、特價69元，現省80元
◾KUGGIS附蓋收納盒，18x26x8 公分，原價179元、特價79元，現省100元
◾TROLLDOM嬰兒被套/枕套/床包 3件組, 森林動物/彩色，原價599元、特價299元，現省300元
◾JÄTTEVALLMO單人床包, 黃色/白色，原價599元、特價299元，現省300元
◾JÄTTEVALLMO小型雙人床包, 黃色/白色，原價749元、特價369元，現省380元
◾ROSENTIBAST雙人被套組, 深藍/彩色，原價1499元、特價599元，現省900元

▲KEA即日起至3/20推出絕版品出清限時5折起。（圖／翻攝自IKEA）
▲IKEA即日起至3/20推出絕版品出清限時5折起。（圖／翻攝自IKEA）
此外，Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館也歡慶世界睡眠日，即日起至4月30日止推出睡飽飽住房專案，週一至週四享提前進房、延後退房，享受23小時睡飽住滿，以入住日式溫泉客房為例，兩人同行、每人每晚最低1,620元，官網訂房加購高鐵車票享全台最低8折起。

▲捷絲旅宜蘭礁溪館睡飽飽優惠住房專案，以入住日式溫泉客房為例，兩人同行、每人每晚最低1,620元。（圖／業者提供）
▲捷絲旅宜蘭礁溪館睡飽飽優惠住房專案，以入住日式溫泉客房為例，兩人同行、每人每晚最低1,620元。（圖／業者提供）

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