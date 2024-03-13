迎315國際睡眠日！IKEA絕版出清品19元「只剩8天」　被套組399元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍即起至3月20日
◾ROSENTIBAST單人被套組, 深藍/彩色，原價999元、特價399元，現省600元
◾ALHÄNGEMAL雙人被套組, 彩色，原價1,299元、特價599元，現省700元
◾STRUTBRÄKEN雙人被套組, 白藍/條紋，原價1,999元、特價1299元，現省700元
◾GRÖNAMARANT枕頭/低枕, 80x50 公分，原價899元、特價449元，現省450元
◾VINARN毛巾，原價49元、特價19元，現省30元
◾LILLHULT，Usb-a轉usb-c 充電線、傳輸線，原價149元、特價69元，現省80元
◾KUGGIS附蓋收納盒，18x26x8 公分，原價179元、特價79元，現省100元
◾TROLLDOM嬰兒被套/枕套/床包 3件組, 森林動物/彩色，原價599元、特價299元，現省300元
◾JÄTTEVALLMO單人床包, 黃色/白色，原價599元、特價299元，現省300元
◾JÄTTEVALLMO小型雙人床包, 黃色/白色，原價749元、特價369元，現省380元
◾ROSENTIBAST雙人被套組, 深藍/彩色，原價1499元、特價599元，現省900元
此外，Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館也歡慶世界睡眠日，即日起至4月30日止推出睡飽飽住房專案，週一至週四享提前進房、延後退房，享受23小時睡飽住滿，以入住日式溫泉客房為例，兩人同行、每人每晚最低1,620元，官網訂房加購高鐵車票享全台最低8折起。