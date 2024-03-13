全英公開賽／麟洋配輕取印尼組合！直落二橫掃 闖進男雙16強
台灣羽球金牌組合「麟洋配」組合王齊麟／李洋配，今（13）日在全英公開賽男雙首輪對決世界排名第11的印尼組合Daniel Marthin／Leo Rolly Carnando，雙方經過46分鐘激戰，最終以21:19、21:19直落二勝出，順利挺進16強。
記者路皓惟/綜合報導
「麟洋配」在於2019年首度參加全英賽，最後在16強止步，2020年和2023年皆在首輪淘汰。隨著在東奧之後陷入低潮，直到去年在日本公開賽奪冠逐漸找回狀態。
雙方僅有過一次交手，去年9月香港公開賽首度對決，當時麟洋配以21:13、8:21和13:21敗陣。
此戰是雙方第二度交手，首局麟洋配陷苦戰，被對手打出一波5:1攻勢後，讓麟洋配一度8:12落後，下半局雙方展開拉鋸戰，在關鍵18:18平手時，麟洋配以3:1攻勢鎖定第一局，以21:19先下一城。
第二局兩邊持續激戰，麟洋在7比7平手情況下，遭對手連下4分，之後雙方僵持到16:16，此時麟洋配穩住陣腳逼出賽末點，最終以21:19直落二拿下比賽，順利收下16強門票。
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