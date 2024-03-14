314白色情人節快樂！「節日由來、送什麼禮物、優惠、貼圖」一覽

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白色情人節源自日本，最常見說法是在1977年，日本福岡市的和菓子店「石村萬盛堂」，為了刺激銷售便造節行銷，打造「3月14日是向愛人回禮的日子」風氣來推廣自家產品，由於糖果使用的砂糖是白色，最後改稱為「白色情人節」，後來連巧克力商也開始推銷白巧克力，成為熱門禮物之一。
雖然「白色情人節」不是日本的正式節日，不過在日本相當流行，過去日劇中就常看到，日本女生在2月14日西洋情人節當天，向喜愛的男生送禮告白，而男生會在一個月後的3月14日白色情人節，告知心意是接受或拒絕，回送禮物或是衣服的第二顆釦子（最靠近心臟處，象徵心意）。
🟡「白色情人節快樂」英文
白色情人節的日語是「ホワイトデー」，和製英語（指以英文為基礎，加入日本原創詞彙）是「White Day」，最常見的「白色情人節快樂」英文寫法便是：Happy White Day！
🟡白色情人節要送什麼禮物
「白色情人節」到了台灣演變至今，其實許多人已經沒特別注意「禮物含意」，通常就是當作西洋情人節、七夕情人節那般慶祝，送什麼禮物隨人心意。不過，在傳統中，一些禮物還是有「象徵性意義」，如果不想誤送、害對方錯意，不妨多注意一下。
◾送棉花糖：容易融化，象徵對另一方的感情也是一下就沒了，棉花糖有如軟釘子，代表「抱歉，我不喜歡你」。
◾送糖果：恭喜脫單，代表我也喜歡你、我們交往吧。
◾送軟糖：軟糖和糖果不同，軟糖就像小孩子間的便宜糖果，收到軟糖代表拒絕、只有兄妹之情。
◾送餅乾：易碎的餅乾有好人卡的意思，代表「當朋友就好」。
🟡白色情人節送什麼花
白色情人節故名為「White Day」，除了白巧克力，在花束部份，當然也是白色花束最應景，有著單純、對愛情專一的意思，以下白色花種都很受歡迎，也各自代表不同花語。
◾白色玫瑰花：單純、天真的愛，也代表愛情永恆。
◾白色百合花：百合花代表百年好合，白色百合花則是持久的愛，也象徵優雅和美麗。
◾白色海芋花：海芋一向都有「雄壯之美」，白海芋則又多了份潔淨，也有「青春活力」的含意。
◾白色鬱金香：純潔、真誠的愛，但也有另一種解讀，代表失戀、失去的愛。
◾白色康乃馨：神聖的敬意，對伴侶表示尊重和感激，在母親節時，白色康乃馨則是偏向懷念過世的母親。
🟡LINE白色情人節特效、貼圖
LINE白色情人節特效增添過節氣氛，至3月15日上午10時止，在LINE聊天室輸入「愛你、情人、親親」任一組關鍵字，立刻會跳出熊大、兔兔噴發愛心。另外，白色情人節貼圖也別錯過，LINE購物推出「牛牛與男友」免費貼圖，只要加入好友就能下載，集合了「情人節快樂、抱抱、你最好了、LOVE」應景圖案。
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🟡白色情人節優惠
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