薛瑞元轟「都死了還不是重大兒虐？」蔣萬安：這樣講話不恰當
男嬰遭虐死案延燒，台北市社會局稱去年底曾洽衛福部是否召開重大兒虐檢討會議，而衛福部表示尚在研議中，至今未接獲回覆，衛福部長薛瑞元則稱「小孩子都已經死了，還不是兒虐重大事件嗎？」召開重大兒虐事是社會局主動該做的。台北市長蔣萬安今（14）日表示，認為薛瑞元這樣講話並不適當，最重要的是還原事實、就事論事，建構最完善的社會網。
記者陳威叡／台北報導
對於男嬰遭虐致死，台北市社會局說明去年底曾洽衛福部是否召開重大兒虐檢討會議，卻都未獲回應，讓薛瑞元不滿稱，面對重大兒虐事件，地方政府本應主動舉行檢討會議並進行行政調查，「這不需要請示衛福部，難道中央叫他們做，他們才要做？「小孩子都已經死了，還不是兒虐重大事件嗎？」
對此蔣萬安表示，這樣講話並不是適當，最重要的是還原事實、就事論事，社會局第一時間照規定通報，衛福部回覆不適用重大虐兒防治計畫相關規定，衛福部昨也出來證實，並即刻進行相關計畫修正，即便中央這樣回覆，但市府內部還是進行檢討和提出方案，現在最重要的是，希望跨縣市共同合作，建構最完善的社會安全網。
媒體追問是否有召開檢討會議，蔣萬安表示，內部有檢討也提出各項方案，並把這些建議讓中央來了解，希望跨縣市統籌，而中央也對於幾項建議都有正面回應，接下來如何落實會再召集會議。