挺HBL籃球賽！必勝客披薩「買1送2」 小巨蛋手搖飲猜冠軍送門票
2024年HBL高中籃球賽，賽程於本週假日迎接總決賽，速食和手搖飲料都祭出優惠活動！必勝客不只首創「籃球金牌」披薩，全台可享外帶大披薩「買一送一」優惠，再加碼3月16日總決賽，到台北小巨蛋對面的敦化餐廳限時可享「買1送2」好康，買任一口味大披薩，就送「必勝進球大披薩＋330ml可樂」還有應援法寶。同樣進駐在小巨蛋內的手搖飲料三分春色，也推出限店預測抽獎活動，猜中「HBL冠軍」就有機會獲得職籃門票兩張。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客：小巨蛋限店「買1送2」加碼應援HBL
最愛玩食物的必勝客，白色情人節不只推出「臘腸玫瑰花圈披薩」示愛，還認真力挺HBL高中籃球總決賽，打造「必勝進球大披薩」、「必勝金牌個人披薩」，熱血應援HBL高中籃球總決賽進球必勝勇奪金牌。期間限定只賣到3月18日，外帶可享大披薩「買一送一」、外送「買大送小」650元起優惠。
到球賽現場力挺賽事的球迷還有加碼「買1送2」優惠，3月16日總決賽當天14:00-16:00，到台北小巨蛋對面的必勝客敦化餐廳店，購買任一口味大披薩，除了送「必勝進球大披薩＋330ml可樂」；還可任選2個「必勝應援紙盒」打造專屬應援板。一般消費者憑歡樂吧發票，也可兌換應援紙盒1個，一起進場嗨翻球賽吧。
📌三分春色：預測冠軍送「職籃門票兩張」
進駐台北小巨蛋的三分春色，感染青春球賽的活力，推出酸甜滋味的最新4款青蘋果系列飲品陪大家應援，推薦茉莉花綠茶香氣的「青蘋果朵朵」、可爾必思酸甜口味的「青蘋果可爾必思」、果香與茶味平衡的「青蘋果粒綠茶」及顏值系「青蘋果粒紅茶」。
3月16日、3月17日決賽期間，三分春色小巨蛋店限定消費青蘋果系列飲品，就可以參加HBL冠軍預測抽獎活動，在小白單背後填寫「姓名」與「聯絡電話」，並投入預測奪冠隊伍的抽獎盒內；將於3月20日抽出2位預測正確的幸運兒，分別可獲得職籃男籃、女籃門票各兩張（價值2000元）。