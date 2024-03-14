影／蔣萬安說沒聽到道歉！陳建仁向虐兒案家屬致歉影片曝光
台北市長蔣萬安今（14）日為了虐嬰案取消行程前往行政院會提出建言，會中行政院長陳建仁也針對此案向男嬰家屬致歉，近日主管機關北市府成眾矢之地，蔣萬安受訪時被問及是否跟進陳建仁致歉，回應表示「在會議中沒聽到院長道歉」，最終也未向家屬道歉。而行政院影片畫面出爐，陳建仁在院會提及「代表政府對家屬與失去的生命表達歉意」，打臉蔣萬安。
記者陳威叡／台北報導
虐嬰案作為地方主管機關台北市府成為眾矢之的，對此蔣萬安今日突取消上午行程，前往行政院會，會前受訪時提及建議中央改善的方向，包括中央地方「三方共訪」機制、落實幼兒專責醫師制度、中繼安置比照寄養家庭標準，最後則是期盼中央建立評鑑保母的全國平台等4方向，盼共同努力，把社會安全網做好。
會後蔣萬安受訪時被問及中央地方要檢討之處，是否跟陳建仁一起道歉。蔣萬安則回應，剛剛在會議中沒聽到院長致歉，對地方政府而言一定是深刻檢討，第一時間檢視機制跟相關流程，所以將4項需要跟中央共同合作努力的建議提出來。受訪最終也未向家屬道歉。
而行政院影片畫面出爐，陳建仁在院會表示，對於失去一條無辜的生命，感到非常地痛心與不捨，並代表政府對家屬與失去的生命表達歉意，打臉蔣萬安。