特企／HOMEE AI將於2024 GTC大會發表AI室內設計師　掀起產業變革

NVIDIA 在全球數萬家科技新創中挑選了不到百家公司登上 GTC 大會，其中僅有少數幾家新創計畫成員能登台發表最新技術，驗證其技術落地與垂直產業商業模式。HOMEE AI 是 NVIDIA 創辦人黃仁勳於 2023 年台北國際電腦展開幕影片介紹的幾家全球頂尖 AI 新創之一，HOMEE AI 採用 NVIDIA Omniverse 以及 OpenUSD 與 Google Cloud，技術能力獲得大廠關注，預期將為空間運算領域掀起一波新高峰。HOMEE AI 通過 Omniverse 提供多維度的設計空間，結合 NVIDIA 運算能力，為用戶帶來前所未有的高度逼真與空間設計體驗。
HOMEE AI 運用 Google Cloud，特別是在大型語言模型（LLMs）的整合，這些模型不僅強化資料的安全性和隱私保護，更允許 AI 空間設計師以更自然的方式與用戶溝通，將對話轉換成個性化的室內空間設計方案。這些 LLM 能夠理解用戶空間環境，並將需求轉化為實際的設計元素，創建一個與用戶生活方式和風格緊密結合的室內空間環境。
HOMEE AI 創辦人暨執行長杜宇威表示：「我們正在建立一個嶄新的典範，證明 AI 技術突破必須與垂直領域專業知識結合，方能產生商業效益，HOMEE AI 期望帶來空間設計市場革新和用戶體驗的提升，加速全球空間設計產業步入一個全新的數位化與智慧化的時代。」
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