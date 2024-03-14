特企／旅平險投保熱潮持續不減！臺銀人壽推出線上尋寶冒險活動

特企／HOMEE AI將於2024 GTC大會發表AI室內設計師　掀起產業變革

▲HOMEE AI 推出 AI 空間設計師，將於 NVIDIA GTC 2024 人工智慧科技大會發布 。（圖／品牌提供）
▲HOMEE AI 推出 AI 空間設計師，將於 NVIDIA GTC 2024 人工智慧科技大會發布 。（圖／品牌提供）

本報訊

HOMEE AI 將於 3 月 18 日至 21 日在美國 NVIDIA GTC 2024 人工智慧科技大會發表空間運算領域最先進的 AI 室內設計師，能結合 MR 技術（AR 擴增實境與 VR 虛擬實境），每個人都能透過智慧手機或頭戴式裝置（例如 Vision Pro）與 3D AI 設計師互動，創新的 AI 設計師將真實室內空間快速建立尺寸正確的 3D 空間數位雙生（Digital Twin），以空間生成式 AI 將空間還原重建，並進行室內設計，透過 AI 設計師與使用者的溝通，幫助空間設計產業數位轉型，改變空間設計的傳統流程，也讓消費者在規劃空間之前，實際感受煥然一新的數位佈置，引領空間設計產業的變革。

NVIDIA 在全球數萬家科技新創中挑選了不到百家公司登上 GTC 大會，其中僅有少數幾家新創計畫成員能登台發表最新技術，驗證其技術落地與垂直產業商業模式。HOMEE AI 是 NVIDIA 創辦人黃仁勳於 2023 年台北國際電腦展開幕影片介紹的幾家全球頂尖 AI 新創之一，HOMEE AI 採用 NVIDIA Omniverse 以及 OpenUSD 與 Google Cloud，技術能力獲得大廠關注，預期將為空間運算領域掀起一波新高峰。HOMEE AI 通過 Omniverse 提供多維度的設計空間，結合 NVIDIA 運算能力，為用戶帶來前所未有的高度逼真與空間設計體驗。

HOMEE AI 運用 Google Cloud，特別是在大型語言模型（LLMs）的整合，這些模型不僅強化資料的安全性和隱私保護，更允許 AI 空間設計師以更自然的方式與用戶溝通，將對話轉換成個性化的室內空間設計方案。這些 LLM 能夠理解用戶空間環境，並將需求轉化為實際的設計元素，創建一個與用戶生活方式和風格緊密結合的室內空間環境。

HOMEE AI 創辦人暨執行長杜宇威表示：「我們正在建立一個嶄新的典範，證明 AI 技術突破必須與垂直領域專業知識結合，方能產生商業效益，HOMEE AI 期望帶來空間設計市場革新和用戶體驗的提升，加速全球空間設計產業步入一個全新的數位化與智慧化的時代。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

全家Fa點要到期了！怎麼兌最划算？網路攻略一次看

特企／《蔚藍檔案》大運動會「晄輪大祭」再開！新角色熱情登場！

麥當勞「神級草莓新品」重出江湖！網瘋4招隱藏吃法：幸福感爆棚

水湳河南大道宛如精品第五大道　鉅陞「囍御水湳」精品買房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞