中信兄弟公布洲際球場票價！最便宜只要200元　還跟星宇航空聯名

中信兄弟臺中洲際棒球場主場售票將於3/21(四)12:00在「中信育樂售票網」、「中信育樂售票APP」開放2024洲際季票會員優先購票，19:00開放2024猛象會、艾樂粉會會員優先購票，3/22(五)10:00起陸續開放親子象會員、17:00享象悠遊卡會員優先購買，3/23(六)10:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3/25(一)12:00於「中信育樂售票網」、「中信育樂售票APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！
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【2024中信兄弟 臺中洲際主場賽事】
Fly Beyond Taichung！兄弟飛翔，全星方向
臺灣航空業最閃亮的一顆星-「星宇航空」，乘載著飛往世界的夢想與希望！
中信兄弟與星宇航空的首次聯名，現場將帶來星宇航空多樣天際線限定特色，一起帶著球迷飛往總冠軍～
4/13(六) VS 味全：開賽時間17:05、進場時間14:00
4/14(日)VS味全：開賽時間14:00、進場時間12:00
Bello Yellow！一同去蕉遊 X GOGO洲際
黃色旋風強襲臺中洲際棒球場！中信兄弟與MINIONS小小兵IP聯名合作，打造可愛既瘋狂的黃色世界！
百萬爪爪們，準備好與小小兵一同去「蕉」遊了嗎！
4/27(六) VS 統一 : 開賽時間17:05、進場時間14:00
4/28(日) VS 統一 : 開賽時間14:00、進場時間12:00
5/4(六) VS 富邦 : 開賽時間17:05、進場時間14:00
5/5(日) VS 富邦 : 開賽時間14:00、進場時間12:00
品客FUN！開罐歡樂全壘打！
看球的好夥伴－@Pringles 品客洋芋片 進擊洲際棒球場，要來帶給大家超歡樂的主題日！
現場將進駐各種品客拍照物及小遊戲，讓大家拍好拍滿，歡樂滿滿！
品客也將集合球迷們組成「品客戰隊」，為支持的球員大聲應援，還有機會帶走品客小禮物！
5/18(六)-5/19(日) VS 樂天 : 開賽時間17:05、進場時間14:00
爪爪實況慶典
「無論幾次都熱血沸騰！」中信兄弟攜手日本知名遊戲商@KONAMI，與爪迷們相約在洲際來一場熱血的實況野球對戰。
除了遊戲內角色將披上黃衫以外，現場更將舉辦eBASEBALL™實況野球賽事，號召各路高手前來挑戰，還有機會登上國際賽事舞台！
6/8(六)-6/9(日) VS 台鋼 : 開賽時間17:05、進場時間14:00
臺中洲際棒球場平日主場皆為17:30開放進場
今年球團將推出全新「燒肉SHOJO」 爽揪洲際假日主題套票！
只要購買2024上半季中信兄弟於洲際的5場任一場週五六日的主題日套票，除了票券總額9折優惠外，也可獲得當週主題日的限定紀念票根，同時贈送燒肉SHOJO提供首杯飲品買一送一兌換券乙張以及燒肉SHOJO烤肉醬後腹肉 / 椒鹽豬梅花 兌換券乙張！
【購票連結】： https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_
【大巨蛋主場賽事】詳細購票資訊連結： https://reurl.cc/dL3bQ6