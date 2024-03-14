獨／事主當公親？蔣萬安赴院會提建言 開口第一句話眾官員傻眼
台北市發生男嬰遭虐致死案，市府成為眾矢之的，市長蔣萬安今（14）日臨時取消，親赴行政院會對於本案提出建言，而開口第一句話便稱「我想大家一定很驚訝，今天為什麼我會跑來參加院會」，本次台北市府作為主管機關，一番話猶如「事主變公親」讓眾官員傻眼，另提到近期到第一線與社工了解，才知道收、出養過程遠比自己當時想像的要複雜許多，也透露對流程的不熟悉。而上午面對媒體聯訪堅不提「道歉」2字，更稱未聽聞陳揆致歉，直到下午才在臉書表達歉意，也引發外界熱議。
記者陳威叡／台北報導
對於男嬰枉死案延燒，陳建仁今日於行政院會上代表政府向家屬致歉，更強調不論中央與地方政府，共同檢討精進相關缺失與不足之處，不能再有下一個事件發生。而今日上午臨時取消行程的蔣萬安，也特別來到院會提出建議補破網。
據悉，蔣萬安在院會開口第一句話便稱「我想大家一定很驚訝，今天為什麼我會跑來參加院會」，而本次台北市府作為主管機關，一番話猶如「事主變公親」讓眾官員傻眼。事後蔣萬安也非常感謝在事發後，院長陳建仁與部長薛瑞元及政委林萬億第一時間都跳出來表達看法。
過程中蔣萬安也表示，這幾天也到了第一線去跟社工了解，才知道整個收、出養的過程遠比自己當時想像的要複雜許多，因為牽涉到非常的專業，透露對流程的不熟悉。
此外蔣萬安上午受訪時，被媒體追問是否跟進院長陳建仁向家屬道歉，更稱未聽聞陳揆致歉，堅不鬆口稱「道歉」2字，直到事隔數小時才在臉書致歉，強調沒有人是局外人，稱「大人的不對，要由大人來補救」。而蔣萬安日前受訪時疾呼稱「別政治口水或攻防」，但言行舉止卻讓外界嗅出滿滿政治味。