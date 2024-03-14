特企／《我想成為影之強者！》期間限定活動舉辦中！登入送虛寶

「HIGHEST DREAM」
從熟睡中被不知道從哪邊來的呼喚聲所叫醒。乾淨整潔的教室、陌生的同學們，以及總是遲到的潔塔，一切都看似正常，如同普通的日常一般…明明應該是這樣的。放學回家路的路上，總感覺到一絲說不出的違和感的她們，在小巷中和一位自稱為「ヌル」的精靈相遇。於是開始幫助這個精靈的阿爾法與潔塔，她們帶著一絲不平凡的青春就此展開。
限定登入獎勵 虛寶登入天天送
為了慶祝「HIGHEST DREAM」Lite的舉辦，遊戲內同步開啟超豪華登入獎勵，從3/14(四)12:00 ~ 3/21(四)8:59為止，登入遊戲將可以獲得包含免費幻魔石、「鮪當勞」漢堡、頂級魔汁軟糖等各種道具，務必每日都登入遊戲進行遊玩！
阿爾法和潔塔平靜的學校生活？
在這次的活動中，阿爾法和潔塔身穿制服登場！與系列作本篇中的她們不同，在安穩的世界中生活的兩個女孩，共同描繪有些「奇特」的青春物語就此展開。還有超級可愛的跳舞也非常令人期待～ 挑戰活動限定關卡及Boss來獲得角色碎片、幻魔石等豐富獎勵吧!
隨著關卡進度還能解鎖活動限定劇情。遊玩活動收集活動硬幣＆討伐積分pt，活動硬幣可至活動商店兌換各式素材，一口氣獲得大量養成素材的機會就是現在！
[放學後的優等生]阿爾法
[放學後的優等生]阿爾法為藍色屬性攻擊角色，能夠依照「不可思議的力量」的數量，給予敵人特大傷害，專用魔道具[輝輪澤克斯]的效果為WAVE開始時，使承受傷害在20秒內減少25.00%。
[善變的女高中生]潔塔
[善變的女高中生]潔塔為藍色屬性坦克角色，奧義會依全體敵人持有的「不可思議的力量」數量，給予相對應時間的昏厥狀態，專用魔道具[輝劍亞因斯]的效果為WAVE開始時，給予1名防禦力最強的敵人3個【不可思議的力量】25秒，並使行動速度在10秒內降低30.00%。
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